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У Станіславі відкрили меморіальну дошку морському піхотинцю Сергію Соньку
21 вересня відбулося відкриття меморіальної дошки морському піхотинцю Сергію Соньку на фасаді будівлі Станіславської загальноосвітньої школи ЗОШ І-ІІІ ст. ім. К.Й. Голобородька, яку закінчив військовослужбовець.

На лінійку-реквієм завітав голова Херсонської обласної адміністрації Андрій Гордєєв, якого запросив батько загиблого воїна. «Наш земляк поклав своє життя заради спокою в Україні, миру. Ми повинні пам’ятати та шанувати всіх загиблих у цій війні, не допускати будь-якого розбрату та розбудовувати країну», - зазначив очільник області.

У 2015 році Сергій прийняв рішення захищати Батьківщину і пішов до війська. Був командиром третього відділення першої роти 501-го батальйону 36-ї бригади морської піхоти.16 листопада 2015 року отримав медаль-відзнаку «За жертовність та любов до України».

8 січня 2017 року молодший сержант Сергій Сонько разом із двома своїми побратимами, перебуваючи на бойовому завданні, підірвалися на фугасі і не повернулися.

«Світла людина - це про Сергія Сонька. Тому відкриваючи дошку, ми віддаємо шану йому та всім захисникам, а також подяку тим, хто і сьогодні стоїть на захисті нашої країни», - зазначив голова Станіславської сільської ради Володимир Желуденко. Моодший сержант Сергій Миколайович Сонько нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеню (посмертно).




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