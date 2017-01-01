21 вересня відбулося відкриття меморіальної дошки морському піхотинцю Сергію Соньку на фасаді будівлі Станіславської загальноосвітньої школи ЗОШ І-ІІІ ст. ім. К.Й. Голобородька, яку закінчив військовослужбовець.
На лінійку-реквієм завітав голова Херсонської обласної адміністрації Андрій Гордєєв, якого запросив батько загиблого воїна. «Наш земляк поклав своє життя заради спокою в Україні, миру. Ми повинні пам’ятати та шанувати всіх загиблих у цій війні, не допускати будь-якого розбрату та розбудовувати країну», - зазначив очільник області.
У 2015 році Сергій прийняв рішення захищати Батьківщину і пішов до війська. Був командиром третього відділення першої роти 501-го батальйону 36-ї бригади морської піхоти.16 листопада 2015 року отримав медаль-відзнаку «За жертовність та любов до України».
8 січня 2017 року молодший сержант Сергій Сонько разом із двома своїми побратимами, перебуваючи на бойовому завданні, підірвалися на фугасі і не повернулися.
«Світла людина - це про Сергія Сонька. Тому відкриваючи дошку, ми віддаємо шану йому та всім захисникам, а також подяку тим, хто і сьогодні стоїть на захисті нашої країни», - зазначив голова Станіславської сільської ради Володимир Желуденко. Моодший сержант Сергій Миколайович Сонько нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеню (посмертно).
Не нравится: 0, нравится: 0.