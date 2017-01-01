У Херсоні пройшов V міський дитячий кінофестиваль «Кінокалейдоскоп». Минулого тижня в ККЗ «Ювілейний», в рамках проведення святкових заходів до 239-річчя Херсона, відбулася церемонія нагородження переможців.
Учасниками заходу стали учнівські колективи освітніх закладів міста № 1, 4, 5, 17, 21, 32, 34, 35, 45, 51, 54, Таврійського ліцею мистецтв та Школи гуманітарного труда Херсонської обласної ради.
До уваги глядачів були представлені кращі фільми, серед яких і визначено переможців. За підсумками журі І місце отримав фільм «Каменська та Олешківська Січ», автор Агнія Голубкова, учениця спеціалізованої школи № 54. ІІ місце присудили учнівській групі Степанівської школи №17 за кінороботу «Душею прагнемо до миру». ІІІ місце посів фільм «Екологія міста Херсона», робота учнівської групи загальноосвітньої школи № 32.
Для всіх учасників кінофестиваль став справжнім святом, сповненим яскравих вражень. А переможці отримали дипломи, цінні подарунки і солодощі.
Не нравится: 0, нравится: 0.