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Хочу поблагодарить тех людей, которые начиная с 2014 года участвовали в развитии и запуске херсонского аэропорта


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Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм


Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм
Виталий Богданов

Запрошую на зустріч з Народним депутатом Купрієм

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Фестиваль дитячого кіно у Херсоні
У Херсоні пройшов V міський дитячий кінофестиваль «Кінокалейдоскоп». Минулого тижня в ККЗ «Ювілейний», в рамках проведення святкових заходів до 239-річчя Херсона, відбулася церемонія нагородження переможців.

Учасниками заходу стали учнівські колективи освітніх закладів міста № 1, 4, 5, 17, 21, 32, 34, 35, 45, 51, 54, Таврійського ліцею мистецтв та Школи гуманітарного труда Херсонської обласної ради.

До уваги глядачів були представлені кращі фільми, серед яких і визначено переможців. За підсумками журі І місце отримав фільм «Каменська та Олешківська Січ», автор Агнія Голубкова, учениця спеціалізованої школи № 54. ІІ місце присудили учнівській групі Степанівської школи №17 за кінороботу «Душею прагнемо до миру». ІІІ місце посів фільм «Екологія міста Херсона», робота учнівської групи загальноосвітньої школи № 32.

Для всіх учасників кінофестиваль став справжнім святом, сповненим яскравих вражень. А переможці отримали дипломи, цінні подарунки і солодощі.




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