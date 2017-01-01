Свій славетний ювілей відзначає один з найбільших інформаційних та культурних центрів півдня України - Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара. Від дня її заснування виповнюється вже 145 років.
«Гончарівка» ніколи не була простою книгозбірнею. Від самих початків вона стала важливим центром громадського і культурного життя і завжди відігравала велику роль у формуванні людського капіталу всього півдня країни. Тому сьогоднішня «ювілярка» - не лише свідок, а й справжній творець історії нашого краю.
Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара і зараз — не лише величезне сховище скарбів людської мудрості і знань. Це насамперед потужний освітній і культурний центр, клуб за інтересами, майданчик для виставок і дискусій. Тут сьогодні задаються основні тренди сучасної бібліотечної справи не лише для Херсонщини, а й в масштабах України.
В «Гончарівці» працює унікальний колектив висококласних фахівців, які безмежно віддані своїй справі, які вважають свою професію не роботою, а скоріше - місією. Це завдяки їх повсякденній праці книгозбірня була, є і завжди буде справжнім центром тяжіння для мешканців міста та області.
Вітаючи колектив бібліотеки з цією славетною датою, хотів би від усього серця подякувати за відданість найкращим традиціям і відкритість новаціям. За високій професіоналізм і постійне прагнення до самовдосконалення. За те, що ніколи не втомлюєтеся розширювати інтелектуальні горизонти молоді, допомагаєте пізнавати реальну картину світу, вчите думати.
Щиро зичу вам щастя, творчого натхнення, добробуту, справжнього задоволення від своєї роботи та нових успіхів на ниві просвітницького служіння людям!
З величезною повагою і вдячністю — Олександр Співаковський, народний депутат України
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