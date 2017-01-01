17 вересня у Шуменському парку стартував VII етап обласних масових змагань з елементами паркового орієнтування «Зелений стадіон». Як завжди, гарні результати показали вихованці гуртків «Спортивне орієнтування», «Юні туристи» та «Пішохідний туризм» (керівники: Васіна І. В.,
Побіреська О. М.) Херсонського Центру дитячої та юнацької творчості підпорядкованого управлінню освіти Херсонської міської ради.
І місце в групі Ч-21 посів Богдан Грязєв (учень 11 класу ЗНЗ № 56), в групі Ч-14 – Юрій Скворцов (учень 7 класу ЗНЗ № 41). ІІ місце в групі Ж-21 виборола Анна Коваленко, студентка Херсонського державного університету. ІІІ місце у категорії (Ж-14) зайняла Марія Паляниця (учениця 9 класу ЗНЗ № 55), (Ж-16) – Юлія Ракша (учениця 11 класу ЗНЗ № 41), (Ж-21) – Фея Цивільська (учениця 10 класу ЗНЗ № 27), (Ч-21) – Микита Ракша, студент Херсонського політехнічного коледжу.
Є вагомі досягнення й у зовсім юних орієнтувальників, які, не дивлячись на свій дебютний старт, фінішували першими: в групі Ч-8 прекрасні результати показав Іван Чернишов (учень 4 класу гімназії № 3), а в групі Ж-10 перемогла Олександра Триндюк (учениця 5 класу гімназії № 1).
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