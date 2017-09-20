

Про що батьки херсонських школярів мають запитати своїх депутатів Новости Херсона » Срочно!

«На рівні місцевого самоврядування має бути вибудувана така система пріоритетів, яка дозволить розподіляти кошти так, щоб вирішити першочергові проблеми міста і подбати про його майбутнє», – поділився нардеп в інтерв’ю «



На жаль, освіта та культура фінансуються місцевими бюджетами здебільшого, як і колись, за залишковим принципом, говорить народний депутат. В якості прикладу він навів Херсон, де при наявності суттєвого профіциту бюджету, місцева влада цього року ледь не вдвічі скоротила витрати на капітальний ремонт закладів освіти. За даними відділу освіти міськради, якщо 2016 року на вказані цілі було виділено 52,5 млн гривень, то цього року лише 32,2 млн., і перспектив на збільшення цієї суми до кінця року немає.



«Ось, до речі, чим у першу чергу мають перейматися батьки херсонських школярів. Адже урізання статті на капремонт закладів освіти, та ще й таке суттєве, це насправді серйозна проблема. Чому так сталося? Це питання вони мають поставити депутатам міської ради, тому що це їх зона відповідальності перед виборцями», – підкреслив Олександр Співаковський.



Він розповів, що саме з огляду на цю спадкову «залишковість» фінансування освіти, значна частина коштів, що виділяються на його 182-й округ, вже другий рік поспіль розподіляється на вирішення нагальних проблем закладів освіти. Зокрема, цього року з цих коштів 4,5 млн. гривень пішли на термосанацію та утеплення фасаду фізико-технічного ліцею, ще 0,5 млн. – на дитсадочок №22 та обласну дитячу бібліотеку.



«Ще 9,7 млн. гривень з виділених на округ коштів були розподілені на будівництво мостопереходу. До кінця року мають надійти ще 5 млн., і я готовий їх також віддати на мостоперехід, оскільки це надзвичайно важливий для всіх містян об’єкт», – пояснив Олександр Співаковський.



Однак питання освіти, вважає він, є не менш важливими для розвитку міста, ніж об’єкти інфраструктури. А тому не можуть бути другорядними при розподілі коштів місцевих бюджетів.







В умовах децентралізації розвиток освіти стає для місцевих органів самоврядування не меншою зоною відповідальності, ніж для держави, – вважає народний депутат України Олександр Співаковський. Фінансова децентралізація, наголосив він, створила гарну основу для розвитку територій. Доходи місцевих бюджетів суттєво зросли, виникли навіть профіцити, тож наявний фінансовий ресурс повинен тепер ефективно працювати на громади.«На рівні місцевого самоврядування має бути вибудувана така система пріоритетів, яка дозволить розподіляти кошти так, щоб вирішити першочергові проблеми міста і подбати про його майбутнє», – поділився нардеп в інтерв’ю « Українському Півдню ».На жаль, освіта та культура фінансуються місцевими бюджетами здебільшого, як і колись, за залишковим принципом, говорить народний депутат. В якості прикладу він навів Херсон, де при наявності суттєвого профіциту бюджету, місцева влада цього року ледь не вдвічі скоротила витрати на капітальний ремонт закладів освіти. За даними відділу освіти міськради, якщо 2016 року на вказані цілі було виділено 52,5 млн гривень, то цього року лише 32,2 млн., і перспектив на збільшення цієї суми до кінця року немає.«Ось, до речі, чим у першу чергу мають перейматися батьки херсонських школярів. Адже урізання статті на капремонт закладів освіти, та ще й таке суттєве, це насправді серйозна проблема. Чому так сталося? Це питання вони мають поставити депутатам міської ради, тому що це їх зона відповідальності перед виборцями», – підкреслив Олександр Співаковський.Він розповів, що саме з огляду на цю спадкову «залишковість» фінансування освіти, значна частина коштів, що виділяються на його 182-й округ, вже другий рік поспіль розподіляється на вирішення нагальних проблем закладів освіти. Зокрема, цього року з цих коштів 4,5 млн. гривень пішли на термосанацію та утеплення фасаду фізико-технічного ліцею, ще 0,5 млн. – на дитсадочок №22 та обласну дитячу бібліотеку.«Ще 9,7 млн. гривень з виділених на округ коштів були розподілені на будівництво мостопереходу. До кінця року мають надійти ще 5 млн., і я готовий їх також віддати на мостоперехід, оскільки це надзвичайно важливий для всіх містян об’єкт», – пояснив Олександр Співаковський.Однак питання освіти, вважає він, є не менш важливими для розвитку міста, ніж об’єкти інфраструктури. А тому не можуть бути другорядними при розподілі коштів місцевих бюджетів.







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:|: Версия для печати :|: Комментариев: 0 :: Дата: Вчера, 08:54 :: Посмотрели: 72





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