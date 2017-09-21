

Досвід Херсонщини із забезпечення житлом молоді та воїнів АТО вивчали на міжнародному форумі Новости Херсона » Срочно!



В рамках Міжнародного форуму «Житло для молоді XXІ століття: світовий досвід, зелені технології, інновації», що відбувся на Херсонщині, вивчали регіональний досвід з забезпечення молоді житлом, повідомляє



«Молодь залишатиметься у нашому місті, якщо бачитиме перспективу. І власне житло, отримане у кредит за низькими ставками, – це дієва мотивація жити, працювати та вибудовувати своє життя в рідному місті. Тому влада Херсона повинна усіляко сприяти молодіжному будівництву. МЖК – компанія, що довела свою надійність і може брати участь у конкурсах зі зведення об’єктів соціальної інфраструктури. Місто має налагодити взаємовигідні стосунки із забудовником», – прокоментувала секретар Херсонської міської ради Олена Урсуленко у ході заходу.



На форумі були представлені і програми забезпечення житлом на пільгових умовах родин учасників АТО. Для них передбачено відшкодування 50% вартості квартири.

«Не всі учасники АТО після отримання земельної ділянки мають матеріальні можливості для зведення власного будинку. Місія влади – створити умови для отримання квартир за пільговими ставками тим, хто виборює незалежність України на Сході», – підкреслила Олена Урсуленко.



Окрім цього, в державній програмі передбачені і пільги на придбання житла сім’ям переселенців із зони військових дій. Загалом, в області 25 тисяч осіб, що потребують покращення житлових умов. Протягом роботи Міжнародного форуму представники Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву спільно з керівництвом області, міста, керівниками регіональних відділень визначили, як активізувати будівельну сферу в області, впроваджувати новітні технології і відкривати нові програми соціальної підтримки молоді.





За період дії державної програми сприяння молодіжному житловому будівництву в Херсонській області зведено 100 тисяч квадратних метрів житла, які змогли придбати молоді родини на пільгових умовах. У ІV Таврійському мікрорайоні Херсона виросло ціле містечко будинків МЖК зі своєю інфраструктурою.В рамках Міжнародного форуму «Житло для молоді XXІ століття: світовий досвід, зелені технології, інновації», що відбувся на Херсонщині, вивчали регіональний досвід з забезпечення молоді житлом, повідомляє Український Південь «Молодь залишатиметься у нашому місті, якщо бачитиме перспективу. І власне житло, отримане у кредит за низькими ставками, – це дієва мотивація жити, працювати та вибудовувати своє життя в рідному місті. Тому влада Херсона повинна усіляко сприяти молодіжному будівництву. МЖК – компанія, що довела свою надійність і може брати участь у конкурсах зі зведення об’єктів соціальної інфраструктури. Місто має налагодити взаємовигідні стосунки із забудовником», – прокоментувала секретар Херсонської міської ради Олена Урсуленко у ході заходу.На форумі були представлені і програми забезпечення житлом на пільгових умовах родин учасників АТО. Для них передбачено відшкодування 50% вартості квартири.«Не всі учасники АТО після отримання земельної ділянки мають матеріальні можливості для зведення власного будинку. Місія влади – створити умови для отримання квартир за пільговими ставками тим, хто виборює незалежність України на Сході», – підкреслила Олена Урсуленко.Окрім цього, в державній програмі передбачені і пільги на придбання житла сім’ям переселенців із зони військових дій. Загалом, в області 25 тисяч осіб, що потребують покращення житлових умов. Протягом роботи Міжнародного форуму представники Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву спільно з керівництвом області, міста, керівниками регіональних відділень визначили, як активізувати будівельну сферу в області, впроваджувати новітні технології і відкривати нові програми соціальної підтримки молоді.







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