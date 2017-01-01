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Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм
Виталий Богданов

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У Херсонському професійному ліцею зв’язку та поліграфії відбулася виставка квіткових композицій «Наш Херсон»
Солодкий, терпкий, духмяний аромат щедрої осені стоїть в холі Херсонського професійного ліцею зв’язку та поліграфії. Буйна фантазія природи та учнівської творчості поєдналась у виставці квіткових композицій «Наш Херсон»!

Червоні жоржини, помаранчеві чорнобривці, кетяги червоної калини, айстри, гілочки глоду та шипшини злилися в єдине ціле. Розмаїття букетів, композицій приурочені до Дня народження нашого міста Херсон.

Ось маленькі тендітні троянди представлені в композиції учнів 192 та 181 групи, говорять…, ні - шепочуть ніжні слова прощання з літом, теплом, яскравим сонцем. Ніби радіючи цьому, стоять поряд білі та фіолетові айстри в композиції 142 групи. Вони пишно розквітли – це їх свято.

Свято осені, такої щедрої та гомінкої! Це - свято Херсону, адже осінь - це врожай, це – неперевершена краса, це - початок навчання, формування нових задумів, мрій, прагнень, крок до нового.




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 Комментариев: 0  ::  Дата: Вчера, 11:13   ::  Посмотрели: 152  





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