Солодкий, терпкий, духмяний аромат щедрої осені стоїть в холі Херсонського професійного ліцею зв’язку та поліграфії. Буйна фантазія природи та учнівської творчості поєдналась у виставці квіткових композицій «Наш Херсон»!
Червоні жоржини, помаранчеві чорнобривці, кетяги червоної калини, айстри, гілочки глоду та шипшини злилися в єдине ціле. Розмаїття букетів, композицій приурочені до Дня народження нашого міста Херсон.
Ось маленькі тендітні троянди представлені в композиції учнів 192 та 181 групи, говорять…, ні - шепочуть ніжні слова прощання з літом, теплом, яскравим сонцем. Ніби радіючи цьому, стоять поряд білі та фіолетові айстри в композиції 142 групи. Вони пишно розквітли – це їх свято.
Свято осені, такої щедрої та гомінкої! Це - свято Херсону, адже осінь - це врожай, це – неперевершена краса, це - початок навчання, формування нових задумів, мрій, прагнень, крок до нового.
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