7 вересня перевантажувальний термінал ТОВ СП «НІБУЛОН» у Голій Пристані, урочисте відкриття якого відбулося два місяці тому, відвідав Посол Швейцарії в Україні та Республіці Молдова Гійом Шойрер.



Ознайомлювальну екскурсію територією потужного високотехнологічного підприємства, збудованого за підтримки ЄІБ та ЄБРР, швейцарській делегації провів заступник генерального директора ТОВ СП «НІБУЛОН» з будівництва, експлуатації флоту та безпеки судноплавства Андрій Волік та директор філії «Голопристанська» Микола Мягченко. Під час огляду термінала Гійом Шойрер цікавився особливостями кожного виробничого процесу підприємства: від прийому сільгосппродукції до її відвантаження на річковий транспорт. Приємно був вражений Посол і оснащеністю лабораторії термінала та наявністю в ній сучасного обладнання швейцарського виробництва.



«Мене запрошували ще на відкриття термінала, але, на жаль, тоді приїхати не вийшло. Але я пообіцяв Олексію Вадатурському неодмінно відвідати підприємство – і я дотримав своє слово. Я хотів побачити все своїми очима, ознайомитися з особливостями роботи перевантажувального термінала, тому що це важливо для України. Крім того, ми давно співпрацюємо з компанією «НІБУЛОН», що дуже приємно.



Усе тут абсолютно ідеально. Таке високотехнологічне підприємство могло би бути і в Німеччині, і у Франції, і Швейцарії. Тут все дуже красиве, починаючи від архітектури і закінчуючи лабораторією. Дуже чисто – від входу і до місця відвантаження продукції», – поділився враженнями Посол Швейцарії.



Пощастило Гійому Шойреру на власні очі також побачити в роботі і декілька одиниць вантажного флоту компанії, а саме: несамохідний кран «НІБУЛОНІВЕЦЬ», буксир «Кременчуцький» та несамохідне судно. Так, саме в момент його приїзду біля причалу термінала розвантажувалось чергове судно.



«Річкові перевезення дуже важливі для навколишнього середовища. Це сучасний спосіб транспортування. І я вважаю, що компанія «НІБУЛОН» – представник сучасної логістичної системи», – відмітив швейцарський дипломат.



Реалізовуючи інвестиційну програму ТОВ СП «НІБУЛОН» не лише відроджує Дніпро та інші річки як транспортні артерії України, але й мінімізує рух вантажного транспорту, оптимізуючи таким чином логістику та істотно знижуючи собівартість вантажоперевезень. Так, тільки за цей рік судноплавна компанія «НІБУЛОН» транспортувала Дніпром та Південним Бугом близько 820 тис. т сільськогосподарської продукції, на перевезення чого знадобилося б більше ніж 34 тис. вантажівок.



У свою чергу, Андрій Волік від імені Олексія Вадатурського подякував пану послу за підтримку, яку надає посольство: «Посольство Швейцарії в Україні відіграє ключову роль у залученні фінансування від провідних міжнародних фінансових установ, серед яких ЄБРР та ЄІБ. Це реально діючий місток між Україною та європейською спільнотою».



Окрім того, від імені генерального директора ТОВ СП «НІБУЛОН» Андрій Волік висловив слова вдячності Європейському інвестиційному банку за підтримку, адже за кошти цієї фінансової установи, кредитна угода з якою була підписана в грудні минулого року в Брюсселі в присутності віце-президента Єврокомісії з питань Енергетичного союзу Мароша Шефчовича, практично збудовані недавно відкритті термінали компанії та будуються нові судна. Таким чином ЄС робить свій внесок у розвиток економіки України, наближаючи нашу країну до європейських стандартів.



Нагадаємо, що 1 серпня 2017 року в ході урочистого прийому з нагоди Дня Незалежності Швейцарії Гійом Шойрер оголосив про те, що він від імені Посольства Швейцарії в Україні та Республіці Молдова гордий відзначити Героя України Олексія Вадатурського нагородою на честь Вільгельма Телля за великий внесок у розбудову України, а також у зміцнення відносин між Україною і Швейцарією. У свою чергу, генеральний директор «НІБУЛОНу» подякував за таку довіру і визнання та пообіцяв і надалі робити все, щоби бути достойним цієї нагороди.



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