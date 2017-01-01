Про це, під час Погоджувальної Ради зауважив народний депутат фракції Партії «Блок Петра Порошенка», перший заступник голови Комітету з питань науки і освіти Олександр Співаковський.
«Хочу подякувати від себе і від комітету усіх народних депутатів за спільну ефективну роботу, яка дала 255 голосів для запуску освітньої реформи. Це дуже потужний інструмент, але, як ми його використаємо, нараз,і залежить від профільного комітету і Кабінету міністрів України», – наголосив політик.
«Також хочу підкреслити, що тепер починається імплементація – організаційна, юридична і фінансова. Це велика кількість нормативних актів. Якщо ми не зможемо гідно провести цю роботу, то доля закону «Про освіту» може бути така ж, як і доля закону “Про вищу освіту”.
Тому, я звертаюсь до вас, шановні колеги, нам необхідно, в рамках імплементації, вже зараз розглянути законопроект 6506 про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо фінансування ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації). Він має врегулювати питання існування так званої фахової передвищої освіти – це технікуми і коледжі. Ці заклади є інфраструктурними елементами всієї країни і тому їхня локалізація через території може призвести до негативних наслідків. Саме тому законопроект 6506 має бути прийнятий, щоб врегулювати фінансування технікумів і коледжів через Державний бюджет», – пояснив парламентар.
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