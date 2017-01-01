14-15 вересня в Каховці відбулася Всеукраїнська науково-практична краєзнавча конференція «Минуле і сучасність: Таврія. Херсонщина. Каховка». Вперше формат конференції переріс у міжнародний, оскільки до її роботи долучився дослідник зі Словаччини Ян Вайс.



На конференцію було представлено 65 доповідей дослідників з восьми регіонів України: АР Крим, Херсонської, Миколаївської, Кіровоградської, Запорізької, Харківської, Донецької, Житомирської областей. Дослідження охопили різні аспекти національної та регіональної історії, історії педагогіки, туризму, краєзнавства, культури, біографістики тощо.



Як зазначив ініціатор конференції, кандидат педагогічних наук, начальник відділу освіти Каховської міської ради Михайло Гончар, конференція проходить вже вдруге, і традиційно напередодні Дня міста. Цього року тематика наукового форуму була пов’язана з відзначенням 100-річчя початку Української національної революції та національно-визвольних змагань, 65-річчя заснування міста Нова Каховка та 50-річчя спорудження під Каховкою меморіалу «Легендарна тачанка», повідомляє Департамент з питань внутрішньої та інформаційної політики ХОДА.



На початку заходу, з вітальними словами до учасників та гостей конференції звернулись: міський голова Андрій Дяченко, голова районної ради Тетяна Тертична, голова обласної організації Національної спілки краєзнавців України, доцент Олексій Макієнко.



Завідуюча Каховським історичним музеєм Світлана Сидьолкіна познайомила гостей з виставкою фотографій та документів, що продемонстрували історію спорудження під Каховкою монументу «Легендарна тачанка» у 1967 році. Пані Світлана розповіла, що насправді тачанка стоїть не на природному кургані, як думають більшість каховчан, а на штучному, через необхідність сховати величезні палі, які тримають конструкцію загальною масою 107 тонн.



Одна з легенд створення тачанки говорить про суперечки з приводу відсутності в макеті монумента віжок і спиць в колесах. Але це було зроблено навмисно, адже за задумом авторів, тачанка перебуває в русі, а тому вони непомітні для ока людини. Наприкінці конференції гості виїхали на екскурсію до монументу і на власні очі переконалися в унікальності і величі головного символу Каховки.



Дуже пізнавальною була доповідь наукового співробітника Каховського історичного музею Валентини Чечиної «Топоніми, що є калькою назви міста Каховки». Виявляється, що в світі існує більше двохсот топонімів, що відображають назву нашого міста - міста, села, вулиці, проспекти, станції метро, і навіть мала планета в космосі!



Далі учасники конференції продовжили роботу в п'яти секціях. Перша була присвячена культурним надбанням Херсонщини в минулому і сучасності. Серед доповідей була навіть історія народного виноробства Каховщини у 1950-1980 роках. Під час другої секції науковці обговорили питання краєзнавства і туризму, природних, екологічних і соціально-економічні особливості краю. Зокрема, на цій секції прозвучали доповіді про екотуристичні об’єкти Херсонщини та проблеми Каховського водосховища. На третій секції були заслухані доповіді з історії Каховки, Херсощини, Півдня України в контексті вітчизняної історії.



Четверта секція розглядала проблематику історико-педагогічних досліджень. Остання, п’ята секція була присвячена видатним особистостям краю, серед яких меценат Георгій Скадовський, художник та поет Михайло Жук, професор Ніна Слюсаренко, герцоги Фердинанд та Генріх Ангальд-Кетенські та інші.



Як зазначив Михайло Гончар, вже незабаром з друку вийде збірник матеріалів конференції, який також буде розміщений у вільному доступі в основних електронних бібліотеках мережі Інтернет і кожен охочий зможе поринути у світ краєзнавства.



P.S. Всеукраїнська науково-практична краєзнавча конференція «Минуле і сучасність: Таврія. Херсонщина. Каховка» була організована Виконавчим комітетом Каховської міської ради у партнерстві з Новокаховським гуманітарним інститутом ВМУРоЛ «Україна» (ректор Георгій Севрюков), Херсонською обласною організацією Національної спілки краєзнавців України, Каховським історичним музеєм Херсонського обласного краєзнавчого музею.

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