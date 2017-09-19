Розпочалась подача документів ще на кілька посад до рибоохоронного патруля Азовського басейнового управління | Департаментом екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації оголошено конкурс | Ветерани АТО отримають ліки безкоштовно | Учасникам бойових дій держава гарантує право на безоплатне санаторно-курортне лікування | Служба за контрактом – шлях до розбудови боєздатної армії | МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Російської Федерації | В Херсоне работает анонимная консультация для больных наркоманией |
     
Еще
 
Эксклюзивный комментарий
Хочу поблагодарить тех людей, которые начиная с 2014 года участвовали в развитии и запуске херсонского аэропорта


Блоги

Куприй в Херсоне


Куприй в Херсоне
Виталий Богданов

Народный депутат Украины В. Куприй в Херсоне

Далі


Книга пам’яті


Книга пам’яті
Бузак Тарас

Десь 80% загиблих наших земляків - це 43-44 років призову.

Далі


Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм


Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм
Виталий Богданов

Запрошую на зустріч з Народним депутатом Купрієм

Далі


Афиша

Дивись Українське


Дивись Українське
Щонеділі о 20:00












Google+



Депутати на найближчій сесії розглянуть питання матеріальної допомоги потерпілим від сьогоднішньої пожежі в Херсоні
Сьогодні у Херсонському міськвиконкомі відбулась термінова нарада зі з’ясування причин виникнення смертельної пожежі на вул.. Пилипа Орлика.

О 4.40 до служби порятунку надійшов дзвінок про загоряння двоповерхового будинку старої забудови. На площі 300 квадратних метрів бушувало відкрите полум’я. В результаті пожежі вигоріли 11 квартир. Мешканців квартири №11 (жінку з трьома маленькими дітьми) рятувальники знайшли вже після гасіння пожежі. Всі четверо загинули. Батько, в якого обгоріло 90% тіла, перебуває у реанімації, повідомляє видання Український Південь.

Під час пожежі більшості мешканців вдалось врятуватись. Жінка, яка вистрибнула з дитиною з другого поверху, отримала перелом. Їй надана медична допомога у лікарні ім. Тропіних. Постраждав і рятувальник. Максим Клименко отримав перелом тазу, теж перебуває у стаціонарі. Ймовірна причина пожежі – закорочення електропроводки.

«Зараз причини пожежі встановлюють спеціалісти НДКЕЦ та дослідно-випробувальної лабораторії ДСНС. Найвірогідніше, порушення правил пожежної безпеки при обладнанні електромережею і її закорочення привело до розповсюдження вогню по дерев’яних будівельних конструкціях. Але остаточні висновки зроблять фахівці», – розповів полковник служби цивільного захисту Максим Войченко.

За фактом пожежі поліція порушила кримінальне провадження за ст. 270 (порушення правил пожежної безпеки, що призвело до загибелі людей). Правоохоронці встановлять цілодобову охорону вигорілого будинку, аби запобігти нещасним випадкам та мародерству.

25 мешканців будинку, серед яких 9 дітей, залишились без даху над головою, без всього необхідного. Екстрена нарада при міському голові проводилась з тією метою, щоб визначити головні проблеми і знайти рішення. Частина родин переселена до гуртожитку по вул. Комкова, 76 В, де не дообладнані санвузли (потрібні 2 бойлери, 7 змішувачів), не встановлені унітази.

Люди потребують найнеобхіднішого – речей, посуду, постільної білизни, продуктів харчування.

«Депутатський корпус включився у процес надання допомоги. На своїх підприємствах, у організаціях вони почали збір коштів і речей для постраждалих. Ми не можемо стояти осторонь і кожен повинен допомогти у цій ситуації», – повідомила секретар Херсонської міської ради Олена Урсуленко.

Продуктами харчування людям, які постраждали внаслідок пожежі, обіцяв допомогти Червоний Хрест, також запропонувала свою допомогу із їжею родинам постраждалих і Олена Урсуленко.

Питання надання матеріальної допомоги мешканцям будинку планують винести на найближчу сесію. За тиждень спеціальна комісія має встановити, чи підлягає відновленню згорілий будинок.

Тим часом небайдужі городяни розпочали збір коштів та речей. На координаційній раді визначились з відповідальними особами. Координатор допомоги – Чурилов Вiталiй Вiкторович (095-431- 44- 81) та координатор з питань гуртожитку – Войтенко Олександр Валерiйович (050-494- 99-07).




Не нравится: 0, нравится: 0.


 Комментариев: 0  ::  Дата: Вчера, 21:10   ::  Посмотрели: 130  



Другие новости по теме
За сегодня | Топ | Комментарии
 Панель пользователя
Интервью

Група Світового Банку сприяє впровадженню індексного страхування в Україні


На цих та інших моментах під час семінару докладно зупинявся старший спеціаліст із фінансів, провідний експерт з індексного страхування Групи Світового Банку Шадрек Мапфумо.

Подробнее


Катерина ЛЕВЧЕНКО: «Міжнародне право розглядає сексуальне насильство під час війни як військовий злочин»


Торік на Національну «гарячу лінію» з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації, що діє при ГО «Ла Страда-Україна», надійшло 38 292 дзвінка.

Подробнее


Олександр Слобожан: «Спроможні громади – сильна держава»


Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан прокоментував результати виборів та дав оцінку перспективам формування об’єднаних територіальних громад.

Подробнее



Опрос
За какую партию вы проголосуете на местных выборах осенью 2015 года?

ПР
Оппозиционный блок
КПУ
НФ
Самопоміч
БПП-Солидарность
Радикальная партия Олега Ляшко
ВО Свобода
ВО Батькивщина
Правый сектор
УКРОП





Информер

Погода



Курс валют

PressUA.com - свіжа преса он-лайн

Реклама
,


Автомобили, продажа, ремонт, сервис
 inoporn.me



Херсонский ТОП Украина онлайн
Copyright © 2009-2017 pravda.ks.ua; pravda.kherson.ua
Перша безкоштовна інтернет-газета Херсона
Всі права застережено. Матеріали видання захищено авторським правом.
Електронна адреса видання: taras@pravda.ks.ua
Дизайн: ихайлов Микита.
Редакція інтернет видання "Херсонська правда" ГО "Асоціація блоггерів "Новамедіа"
Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0 Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/h18219/data/bin-tmp) in Unknown on line 0