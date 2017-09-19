

Депутати на найближчій сесії розглянуть питання матеріальної допомоги потерпілим від сьогоднішньої пожежі в Херсоні Новости Херсона » Срочно!



О 4.40 до служби порятунку надійшов дзвінок про загоряння двоповерхового будинку старої забудови. На площі 300 квадратних метрів бушувало відкрите полум’я. В результаті пожежі вигоріли 11 квартир. Мешканців квартири №11 (жінку з трьома маленькими дітьми) рятувальники знайшли вже після гасіння пожежі. Всі четверо загинули. Батько, в якого обгоріло 90% тіла, перебуває у реанімації, повідомляє видання



Під час пожежі більшості мешканців вдалось врятуватись. Жінка, яка вистрибнула з дитиною з другого поверху, отримала перелом. Їй надана медична допомога у лікарні ім. Тропіних. Постраждав і рятувальник. Максим Клименко отримав перелом тазу, теж перебуває у стаціонарі. Ймовірна причина пожежі – закорочення електропроводки.



«Зараз причини пожежі встановлюють спеціалісти НДКЕЦ та дослідно-випробувальної лабораторії ДСНС. Найвірогідніше, порушення правил пожежної безпеки при обладнанні електромережею і її закорочення привело до розповсюдження вогню по дерев’яних будівельних конструкціях. Але остаточні висновки зроблять фахівці», – розповів полковник служби цивільного захисту Максим Войченко.



За фактом пожежі поліція порушила кримінальне провадження за ст. 270 (порушення правил пожежної безпеки, що призвело до загибелі людей). Правоохоронці встановлять цілодобову охорону вигорілого будинку, аби запобігти нещасним випадкам та мародерству.



25 мешканців будинку, серед яких 9 дітей, залишились без даху над головою, без всього необхідного. Екстрена нарада при міському голові проводилась з тією метою, щоб визначити головні проблеми і знайти рішення. Частина родин переселена до гуртожитку по вул. Комкова, 76 В, де не дообладнані санвузли (потрібні 2 бойлери, 7 змішувачів), не встановлені унітази.



Люди потребують найнеобхіднішого – речей, посуду, постільної білизни, продуктів харчування.



«Депутатський корпус включився у процес надання допомоги. На своїх підприємствах, у організаціях вони почали збір коштів і речей для постраждалих. Ми не можемо стояти осторонь і кожен повинен допомогти у цій ситуації», – повідомила секретар Херсонської міської ради Олена Урсуленко.



Продуктами харчування людям, які постраждали внаслідок пожежі, обіцяв допомогти Червоний Хрест, також запропонувала свою допомогу із їжею родинам постраждалих і Олена Урсуленко.



Питання надання матеріальної допомоги мешканцям будинку планують винести на найближчу сесію. За тиждень спеціальна комісія має встановити, чи підлягає відновленню згорілий будинок.



Тим часом небайдужі городяни розпочали збір коштів та речей. На координаційній раді визначились з відповідальними особами. Координатор допомоги – Чурилов Вiталiй Вiкторович (095-431- 44- 81) та координатор з питань гуртожитку – Войтенко Олександр Валерiйович (050-494- 99-07). Сьогодні у Херсонському міськвиконкомі відбулась термінова нарада зі з’ясування причин виникнення смертельної пожежі на вул.. Пилипа Орлика.О 4.40 до служби порятунку надійшов дзвінок про загоряння двоповерхового будинку старої забудови. На площі 300 квадратних метрів бушувало відкрите полум’я. В результаті пожежі вигоріли 11 квартир. Мешканців квартири №11 (жінку з трьома маленькими дітьми) рятувальники знайшли вже після гасіння пожежі. Всі четверо загинули. Батько, в якого обгоріло 90% тіла, перебуває у реанімації, повідомляє видання Український Південь Під час пожежі більшості мешканців вдалось врятуватись. Жінка, яка вистрибнула з дитиною з другого поверху, отримала перелом. Їй надана медична допомога у лікарні ім. Тропіних. Постраждав і рятувальник. Максим Клименко отримав перелом тазу, теж перебуває у стаціонарі. Ймовірна причина пожежі – закорочення електропроводки.«Зараз причини пожежі встановлюють спеціалісти НДКЕЦ та дослідно-випробувальної лабораторії ДСНС. Найвірогідніше, порушення правил пожежної безпеки при обладнанні електромережею і її закорочення привело до розповсюдження вогню по дерев’яних будівельних конструкціях. Але остаточні висновки зроблять фахівці», – розповів полковник служби цивільного захисту Максим Войченко.За фактом пожежі поліція порушила кримінальне провадження за ст. 270 (порушення правил пожежної безпеки, що призвело до загибелі людей). Правоохоронці встановлять цілодобову охорону вигорілого будинку, аби запобігти нещасним випадкам та мародерству.25 мешканців будинку, серед яких 9 дітей, залишились без даху над головою, без всього необхідного. Екстрена нарада при міському голові проводилась з тією метою, щоб визначити головні проблеми і знайти рішення. Частина родин переселена до гуртожитку по вул. Комкова, 76 В, де не дообладнані санвузли (потрібні 2 бойлери, 7 змішувачів), не встановлені унітази.Люди потребують найнеобхіднішого – речей, посуду, постільної білизни, продуктів харчування.«Депутатський корпус включився у процес надання допомоги. На своїх підприємствах, у організаціях вони почали збір коштів і речей для постраждалих. Ми не можемо стояти осторонь і кожен повинен допомогти у цій ситуації», – повідомила секретар Херсонської міської ради Олена Урсуленко.Продуктами харчування людям, які постраждали внаслідок пожежі, обіцяв допомогти Червоний Хрест, також запропонувала свою допомогу із їжею родинам постраждалих і Олена Урсуленко.Питання надання матеріальної допомоги мешканцям будинку планують винести на найближчу сесію. За тиждень спеціальна комісія має встановити, чи підлягає відновленню згорілий будинок.Тим часом небайдужі городяни розпочали збір коштів та речей. На координаційній раді визначились з відповідальними особами. Координатор допомоги – Чурилов Вiталiй Вiкторович (095-431- 44- 81) та координатор з питань гуртожитку – Войтенко Олександр Валерiйович (050-494- 99-07).







Не нравится: 0, нравится: 0.



:|: Версия для печати :|: Комментариев: 0 :: Дата: Вчера, 21:10 :: Посмотрели: 130





Другие новости по теме







Загрузка