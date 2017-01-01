

Підписано Меморандум про співпрацю між Херсонською ОДА та Профспілкою працівників державних установ України Новости Херсона » Срочно! Сьогодні було укладено Меморандум про співпрацю між Херсонською обласною державною адміністрацією та Професійною спілкою працівників державних установ України.



Такий Меморандум було підписано в рамках навчання профактиву області та візиту голови Профспілки Юрія Піжука до Херсонщини, повідомляє Департамент з питань внутрішньої та інформаційної політики ХОДА.



Херсонська обласна державна адміністрація, в особі голови Андрія Гордєєва, який діє на підставі Закону України «Про місцеві державні адміністрації», та Профспілка працівників державних установ України, в особі голови Профспілки Юрія Піжука, який діє на підставі Статуту Профспілки працівників державних установ України, керуючись принципами законності, конструктивності, соціального діалогу, взаємної поваги, уклали даний Меморандум з метою співпраці і консолідації зусиль, спрямованих на захист соціально-економічних і трудових прав працівників підприємств, установ та організацій Херсонської області, де діють організації Профспілки працівників державних установ України, поглиблення взаємодії в питаннях збереження єдності та цілісності членських організацій Профспілки.



«Херсонщина, як взірець розвиненого громадянського суспільства, повинна мати власну первинну профспілкову організацію, яка буде опікуватися усіма питаннями трудової діяльності й соціальної захищеності держслужбовців. Зважаючи на активність проведення реформи децентралізації, сьогодні профспілки відіграють дуже важливу роль в системі формування місцевого самоврядування», - зауважив Юрій Піжук.



Він також додав, що в країні існує реальна проблема «кадрового голоду» серед працівників державних установ, тож тільки у спільній роботі є можливість вирішити брак фахівців на рівні Верховної Ради України:



«Потрібно супроводжувати народних депутатів у процесі внесення правок до чинного законодавства, а саме закону «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та «Про державну службу».



Голова обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв підтримав очільника Профспілки України й зазначив:



«Якщо ми хочемо побудувати демократичну, європейську державу, всі зміни, в тому числі й кадрові, потрібно проводити по-людськи, змінивши підхід до державного управління в цілому. Що б там не казали, а держава тримається саме на держслужбовцях, які повинні отримувати соціальну та юридичну захищеність».



Досягнення намічених цим Меморандумом цілей здійснюється за безпосередньої участі Херсонської обласної організації Профспілки працівників державних установ України і її голова Людмила Татаринова звернула увагу, що підписання даного Меморандуму є частиною соціального діалогу, який є нормою для європейських держав, і Україна повинна вчитися налагоджувати такі відносини.



Одразу ж по укладанню домовленостей сторони вирішили, що найближчим часом буде розроблено план заходів для спільної роботи, який успішно реалізовуватиметься, зважаючи на жвавий профспілковий актив області, як на цьому наголосив Юрій Піжук.







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