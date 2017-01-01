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Підписано Меморандум про співпрацю між Херсонською ОДА та Профспілкою працівників державних установ України
Сьогодні було укладено Меморандум про співпрацю між Херсонською обласною державною адміністрацією та Професійною спілкою працівників державних установ України.

Такий Меморандум було підписано в рамках навчання профактиву області та візиту голови Профспілки Юрія Піжука до Херсонщини, повідомляє Департамент з питань внутрішньої та інформаційної політики ХОДА.

Херсонська обласна державна адміністрація, в особі голови Андрія Гордєєва, який діє на підставі Закону України «Про місцеві державні адміністрації», та Профспілка працівників державних установ України, в особі голови Профспілки Юрія Піжука, який діє на підставі Статуту Профспілки працівників державних установ України, керуючись принципами законності, конструктивності, соціального діалогу, взаємної поваги, уклали даний Меморандум з метою співпраці і консолідації зусиль, спрямованих на захист соціально-економічних і трудових прав працівників підприємств, установ та організацій Херсонської області, де діють організації Профспілки працівників державних установ України, поглиблення взаємодії в питаннях збереження єдності та цілісності членських організацій Профспілки.

«Херсонщина, як взірець розвиненого громадянського суспільства, повинна мати власну первинну профспілкову організацію, яка буде опікуватися усіма питаннями трудової діяльності й соціальної захищеності держслужбовців. Зважаючи на активність проведення реформи децентралізації, сьогодні профспілки відіграють дуже важливу роль в системі формування місцевого самоврядування», - зауважив Юрій Піжук.

Він також додав, що в країні існує реальна проблема «кадрового голоду» серед працівників державних установ, тож тільки у спільній роботі є можливість вирішити брак фахівців на рівні Верховної Ради України:

«Потрібно супроводжувати народних депутатів у процесі внесення правок до чинного законодавства, а саме закону «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та «Про державну службу».

Голова обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв підтримав очільника Профспілки України й зазначив:

«Якщо ми хочемо побудувати демократичну, європейську державу, всі зміни, в тому числі й кадрові, потрібно проводити по-людськи, змінивши підхід до державного управління в цілому. Що б там не казали, а держава тримається саме на держслужбовцях, які повинні отримувати соціальну та юридичну захищеність».

Досягнення намічених цим Меморандумом цілей здійснюється за безпосередньої участі Херсонської обласної організації Профспілки працівників державних установ України і її голова Людмила Татаринова звернула увагу, що підписання даного Меморандуму є частиною соціального діалогу, який є нормою для європейських держав, і Україна повинна вчитися налагоджувати такі відносини.

Одразу ж по укладанню домовленостей сторони вирішили, що найближчим часом буде розроблено план заходів для спільної роботи, який успішно реалізовуватиметься, зважаючи на жвавий профспілковий актив області, як на цьому наголосив Юрій Піжук.




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