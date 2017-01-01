У період з 13 по 15 вересня цього року делегація з Херсонської області, до складу якої увійшли представники влади та бізнесу, на чолі з головою облдержадміністрації Андрієм Гордєєвим перебувала у гостинній Білорусі, а саме в Гомелі.



Сьогодні це місто розвивається стрімкими темпами: щороку збільшується на 10 тисяч населення, будується нове житло, розвивається інфраструктура та соціальна сфера, працюють потужні державні підприємства. Тут вражає все! Ідеальні дороги, чисті вулиці та квітучі клумби. А ввечері, коли сонце ховається за горизонтом, Гомель освітлюється, як Лас-Вегас…



Протягом двох днів херсонська делегація відвідала чимало виробничих об’єктів, зокрема, ТОВ «Гомельський хімічний завод», «Гомельоблдорстрой» та ТОВ «Спартак» – один з найбільших виробників кондитерських виробів і напівфабрикатів тощо.



Поїздку по праву можна вважати результативною, адже на численних зустрічах було озвучено багато ідей для міжрегіонального співробітництва. Приміром, під час візиту на «Гомсельмаш» очільник Херсонської області Андрій Гордєєв висловив думку про налагодження спільного виробництва між цим білоруським підприємством та Херсонським машинобудівним заводом: «У нас є державні програми підтримки машинобудування, але для цього потрібна локалізація не менше 35%. «Гомсельмаш» готовий обміркувати таку поставку. Об’єднавши зусилля, можна запустити на Херсонщині збір «гомсельмашівської» техніки з локалізації вище 35%, або навіть до 60%».



Також Херсонщині буде вигідно закуповувати на Мозирському нафтопереробному заводі білоруський бітум, який відповідає всім європейським стандартам. На жаль, такого якісного будівельного матеріалу Україна не має. Зазначимо, що з 1-го вересня почала діяти дорожня реформа, згідно з якою дороги передаються на баланс облдержадміністрації. Отже, з метою забезпечення якісного будівництва та ремонту доріг потрібно вже сьогодні домовлятися про поставки бітуму.



Щодо експорту херсонських товарів до Білорусі, то наші сусіди потребують рису, соняшникової олії, шроту, а також продукції з томатів. Питання поставок Андрій Гордєєв обговорив зі своїм колегою – головою Гомельського обласного виконавчого комітету Володимиром Дворніком під час офіційної зустрічі у Палаці Румянцевих і Паскевичів. Експорт до Білорусі здійснюватиметься через спільне підприємство. Наразі відпрацьовується механізм його створення.



Херсонських делегатів зацікавив і білоруський досвід створення технопарку та вільної економічної зони (ВЕЗ) «Гомель-Ратон», яка розташована в 11 районах Гомельської області загальною площею 7 тис. га. Зокрема, створено 27 тис. робочих місць, продукція постачається у 60 країн світу. У ВЕЗ діють пільгові умови ведення бізнесу: не нараховується податок на прибуток, нерухомість та експортну продукцію, земельні ділянки відводяться без аукціону. Таким чином, вільна економічна зона – найдієвіший метод залучення інвестицій.



Серед пріоритетних питань під час візиту делегації було обговорення перспектив введення авіарейсу Гомель-Херсон або Мінськ-Херсон. Адже зараз Херсонщина як ніколи приваблює туристів, тому авіаційне сполучення з Білоруссю стане вигідним для всіх. Лише у рамках туру вихідного дня українсько-білоруський кордон у Новій Рудні перетинають 20 - 25 автобусів. Майже добу білоруси витрачають на дорогу, щоб відпочити на Чорному морі. 10% цих пасажирів – це повний борт судна. Тому з пасажиропотоком проблем не буде. До того ж, лише через Херсон можливо легально потрапити до Криму. Такою можливістю вже скористалися понад 5 тис. білоруських громадян.



Крім авіації, йшлося і про логістику. Під час зустрічі з керівництвом Гомельської області обговорювалися можливості будівництва порту Нижні Жари на Дніпрі. «У нас є ще одна місія – вивчити транспортний коридор. Адже плануємо реалізувати проект «Водні ворота України», який дозволить здійснювати пряме сполучення річкою між Херсоном і Мозир та транспортувати вантажі», – відмітив Андрій Гордєєв.



«Білоруська сторона налаштована на міжрегіональне співробітництво та спільне залучення інвестицій. Зацікавив ряд проектів, які ми можемо впровадити на Херсонщині разом з білорусами, а також самостійно, переймаючи їх досвід», – підсумував візит до Гомеля голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв.



Вивчати досвід інших, втілювати ідеї в життя, використовувати власний потенціал – лише таким чином можна розвивати Херсонщину та всю країну. Білоруські напрацювання обов’язково матимуть продовження. Наступний крок – підписання меморандумів про співпрацю на Х Міжнародному інвестиційному форумі «Таврійські горизонти: співпраця, інвестиції, економічний розвиток», який відбудеться 29 - 30 вересня цього року в Новій Каховці.

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