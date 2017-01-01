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Андрій Гордєєв презентував проект розвитку морського узбережжя Херсонщини по принципу Батумі та Туреччини
18 вересня голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв разом із заступником Євгеном Рищуком провів нараду щодо розробки детального плану території під рекреаційну забудову за межами населених пунктів Залізний Порт та Приморське (Більшовик) у межах Голопристанського району.

Андрій Гордєєв презентував проект розвитку морського узбережжя Херсонщини по принципу Батумі та Туреччини

Присутніми були директор Департаменту науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва Міністерства аграрної політики та продовольства України Андрій Стефанович, директор Українського інституту підприємництва Олександр Орленко, представники Голопристанської, Генічеської районної влади та інші.

На зустрічі було презентовано проект розвитку морського узбережжя Херсонщини по принципу Батумі та Туреччини, з готельними комплексами більш ніж на 200 тисяч місць відпочивальників. Тобто лише за 10 днів наша область зможе прийняти 2 мільйони туристів, а протягом сезону (з травня по жовтень) їх кількість складатиме сотні мільйонів. «Херсонське Батумі» передбачає широку набережну, облаштовані пляжні зони, спортивні комплекси.

Зазначимо, що у проекті забудови першої лінії особлива увага приділяється проведенню комунікацій, електромереж та укріпленню берегів. В цілому буде охоплено 480 га території, яка відповідає схемі, затвердженій обласною радою. Автором проекту виступає ДП Український державний науково-дослідний проектувальний інститут проектування міст «Дніпро-місто» ім. Ю. М. Білоконя.

«Херсонські курорти не розвиваються тому, що у них є межі, за які виходити неможливо, всі вони затиснуті між землями сільськогосподарського призначення. Але є легальний механізм змінити цільове призначення цих ділянок, надавши їм статус курортних, без зміни акта на землекористування», - повідомив директор Департаменту науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва Міністерства агрополітики та продовольства України Андрій Стефанович.

Щоб реалізувати такий масштабний проект передусім потрібне бажання громади, а також фінансування, як держави, так і інвесторів. За словами Андрія Гордєєва вже є пропозиції від власників іноземного капіталу, зокрема дружня Литва, яка підтримує Україну у багатьох сучасних проектах, запропонувала підтримку розміром у 5 млрд. євро. Також на «Херсонське Батумі» спрямують кошти Державного фонду регіонального розвитку.

«Зараз ми створюємо профільний департамент, який буде проектувати зону Чорноморського узбережжя. Також діятиме спеціальний штат фахівців, які безпосередньо будуть займатися будівництвом і реконструкцією автошляхів у курортному напрямку. Державою на ці цілів наступного року буде виділено півмільярда гривень. Ми зробимо все, щоб між Залізним Портом і Красним була якісна дорога», - підкреслив голова облдержадміністрації.

«Один з пріорітетних напрямів роботи, які обрала команда Андрія Гордєєва – розвиток туризму», - зазначив заступник голови облдержадміністраці Євген Рищук.

«Через окупацію Криму, попит на наші морські узбережжя зріс, але якість відпочинку не відповідає вимогам туристів. Наша мета - провести переговори з власниками земельних ділянок та зробити так, щоб ми могли побудувати якісний відпочинок на Херсонщині. Переконаний, лише здорова конкуренція може підвишити якість надання послуг», - прокоментував Євген Миколайович.

Наприкінці зустрічі учасники наради домовилися обдумати пропозицію та зустрітися наступного тижня, щоб у робочому порядку та вже більш детально обговорити проект «Херсонське Батумі».




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