

ДНИ БЕЗОПАСНОСТИ ОТ RENAULT «ЦЕНТР ХЕРСОН»: ДЕТСКАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ Новости Херсона » Срочно!







Тема безопасности на дорогах особенно актуальна осенью, когда дети идут в школу и им необходимо напомнить основные правила поведения на дорогах. Поэтому компания Renault в Херсоне организовала «Детскую полицейскую академию Renault».



В академии полицейский провел интерактивный обучающий курс по безопасности с лекциями о правилах дорожного движения для детей. Малыши смогли себя почувствовать настоящими участниками дорожного движения, перевоплотившись в автомобили Renault, пешеходов и светофор. А настоящий полицейский регулировал дорожное движения, помогая избежать ДТП.



После прохождения курса по безопасности каждый курсант получил жетон и диплом, которые свидетельствуют о прохождении «Детской полицейской академии Renault». А для подкрепления сил, малютки полакомились вкусными угощениям и зарядились положительными эмоциями.



И взрослые не остались без внимания. Для них был организован фуршет. Каждый смог пройти индивидуальный тест-драйв на последней новинке - седане Megane и стильном внедорожнике Kadjar. Renаult «Центр Херсон» предоставляет выгодную возможность приобретения нового авто: автосалон «Центр Херсон» выкупает Ваш автомобиль, а разницу, которую необходимо доплатить за новый Renault Вы сможете взять в рассрочку под 0% годовых по программе Renault Finance.







«Идея по организации «Детской полицейской академии Renault» оказалось интересной и полезной, особенно если учесть нынешнюю ситуацию на дорогах Херсона. Ребенку было интересно поучаствовать в таком необычном обучении ПДД», - комментирует Оксана, мама Насти.



К теме безопасности детей на городских улицах приходится возвращаться постоянно. Детям необходимо рассказывать и показывать как вести себя на дроге. Компания Renault «Центр Херсон» старается максимально помочь своим клиентам, организовав не только веселые, но и образовательные мероприятия.





Официальный дилер Renault «Центр Херсон»

Николаевское шоссе, 54.

Тел.: + 38(050) 318 6001

www.renault.ks.ua







16 сентября у официального дилера RENAULT «Центр Херсон» состоялась «Детская полицейская академия Renault». В рамках мероприятия детям в интерактивной и интересной форме напомнили, как нужно вести себя на дороге, чтобы их путь был безопасным и комфортным.Тема безопасности на дорогах особенно актуальна осенью, когда дети идут в школу и им необходимо напомнить основные правила поведения на дорогах. Поэтому компания Renault в Херсоне организовала «Детскую полицейскую академию Renault».В академии полицейский провел интерактивный обучающий курс по безопасности с лекциями о правилах дорожного движения для детей. Малыши смогли себя почувствовать настоящими участниками дорожного движения, перевоплотившись в автомобили Renault, пешеходов и светофор. А настоящий полицейский регулировал дорожное движения, помогая избежать ДТП.После прохождения курса по безопасности каждый курсант получил жетон и диплом, которые свидетельствуют о прохождении «Детской полицейской академии Renault». А для подкрепления сил, малютки полакомились вкусными угощениям и зарядились положительными эмоциями.И взрослые не остались без внимания. Для них был организован фуршет. Каждый смог пройти индивидуальный тест-драйв на последней новинке - седане Megane и стильном внедорожнике Kadjar. Renаult «Центр Херсон» предоставляет выгодную возможность приобретения нового авто: автосалон «Центр Херсон» выкупает Ваш автомобиль, а разницу, которую необходимо доплатить за новый Renault Вы сможете взять в рассрочку под 0% годовых по программе Renault Finance.«Идея по организации «Детской полицейской академии Renault» оказалось интересной и полезной, особенно если учесть нынешнюю ситуацию на дорогах Херсона. Ребенку было интересно поучаствовать в таком необычном обучении ПДД», - комментирует Оксана, мама Насти.К теме безопасности детей на городских улицах приходится возвращаться постоянно. Детям необходимо рассказывать и показывать как вести себя на дроге. Компания Renault «Центр Херсон» старается максимально помочь своим клиентам, организовав не только веселые, но и образовательные мероприятия.Официальный дилер Renault «Центр Херсон»







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:|: Версия для печати :|: Комментариев: 0 :: Дата: Вчера, 07:03 :: Посмотрели: 185





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