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ДНИ БЕЗОПАСНОСТИ ОТ RENAULT «ЦЕНТР ХЕРСОН»: ДЕТСКАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
16 сентября у официального дилера RENAULT «Центр Херсон» состоялась «Детская полицейская академия Renault». В рамках мероприятия детям в интерактивной и интересной форме напомнили, как нужно вести себя на дороге, чтобы их путь был безопасным и комфортным.

ДНИ БЕЗОПАСНОСТИ ОТ RENAULT «ЦЕНТР ХЕРСОН»: ДЕТСКАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ

Тема безопасности на дорогах особенно актуальна осенью, когда дети идут в школу и им необходимо напомнить основные правила поведения на дорогах. Поэтому компания Renault в Херсоне организовала «Детскую полицейскую академию Renault».

В академии полицейский провел интерактивный обучающий курс по безопасности с лекциями о правилах дорожного движения для детей. Малыши смогли себя почувствовать настоящими участниками дорожного движения, перевоплотившись в автомобили Renault, пешеходов и светофор. А настоящий полицейский регулировал дорожное движения, помогая избежать ДТП.

После прохождения курса по безопасности каждый курсант получил жетон и диплом, которые свидетельствуют о прохождении «Детской полицейской академии Renault». А для подкрепления сил, малютки полакомились вкусными угощениям и зарядились положительными эмоциями.

И взрослые не остались без внимания. Для них был организован фуршет. Каждый смог пройти индивидуальный тест-драйв на последней новинке - седане Megane и стильном внедорожнике Kadjar. Renаult «Центр Херсон» предоставляет выгодную возможность приобретения нового авто: автосалон «Центр Херсон» выкупает Ваш автомобиль, а разницу, которую необходимо доплатить за новый Renault Вы сможете взять в рассрочку под 0% годовых по программе Renault Finance.

ДНИ БЕЗОПАСНОСТИ ОТ RENAULT «ЦЕНТР ХЕРСОН»: ДЕТСКАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ

«Идея по организации «Детской полицейской академии Renault» оказалось интересной и полезной, особенно если учесть нынешнюю ситуацию на дорогах Херсона. Ребенку было интересно поучаствовать в таком необычном обучении ПДД», - комментирует Оксана, мама Насти.

К теме безопасности детей на городских улицах приходится возвращаться постоянно. Детям необходимо рассказывать и показывать как вести себя на дроге. Компания Renault «Центр Херсон» старается максимально помочь своим клиентам, организовав не только веселые, но и образовательные мероприятия.


Официальный дилер Renault «Центр Херсон»
Николаевское шоссе, 54.
Тел.: + 38(050) 318 6001
www.renault.ks.ua







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