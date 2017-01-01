Ці фото зроблені сьогодні зранку у провулку Донський. Впізнаєте? Ні? Зізнаюся, також був приємно здивований побаченим. Славнонозвісні ями, про які з недавніх пір знає увесь Херсона, нарешті зариті.
Щоправда, залишився ще невеличкий відрізок дороги, який підрядник має закрити згідно обіцяного до 22 вересня. Але те, що процес відчутно просунувся, насправді обнадіює. Виходить, мешканці провулку можуть сподіватися, що роботи із благоустрою ділянки будуть остаточно завершені ще до настання осінньої сльоти? Вдячний за спільну роботу міському голові Володимир Миколаєнко та керівнику ДАБК ).
І це завжди на користь громаді. Тепер чекаємо на поновлення водопостачання провулку (проектно-кошторисна документація зараз готується) та його освітлення.
Не нравится: 0, нравится: 0.