Сьогодні під час робочої наради щодо розробки проекту регіонального розвитку на тему: «Забезпечення сталого розвитку сільських територій Херсонської області як пріоритетний напрямок регіональної політики» було визначено 4 пріоритетні райони Херсонщини, які мають визначити в найближчий час точки росту соціальної і ділової активності, повідомляє Департамент з питань внутрішньої та інформаційної політики ХОДА.
«Вперше в Україні саме на території Херсонської області може бути створено унікальний пілотний проект щодо забезпечення сталого розвитку сільських територій з залученням фінансування з державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу», - зазначив під час засідання директор Департаменту науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі Міністерства аграрної політики та продовольства України Андрій Стефанович.
Він згодом запропонував поділитись досвідом з Запорізькою та Дніпропетровською областями, яким також буде цікаво впровадити цей проект у районах, які знаходяться вздовж річки Дніпро, де розвивається туризм або сільське господарство.
Так, Бериславський, Великолепетиський, Нововоронцовський та Верхньорогачинський райони до кінця тижня відвідають представники робочої групи створеної під головуванням заступника голови ОДА Євгена Рищука за участі фахівців ОДА, директор Департаменту науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі Міністерства аграрної політики та продовольства України та директор науково-дослідного українського інституту підприємництва. З метою визначення об’єктів, які можуть у майбутньому стати точками росту соціальної і ділової активності для кожного району.
До 27 вересня робоча група має надати свої напрацювання та заявку-проект щодо сталого розвитку сільських територій для розгляду у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.
Не нравится: 0, нравится: 0.