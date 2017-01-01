В ході прес-туру з ознайомлення Генічеським районом журналісти завітали на ТОВ «Дніпро» у селі Азовське, де побачили сади, в яких вирощуються персики, яблука, слива, черешня, виноград тощо. А також налагоджено хлібо-булочне виробництво на комбінаті, який теж належить ТОВ «Дніпро», повідомляє Департамент з питань внутрішньої та інформаційної політики ХОДА.
Фрукти й овочі підприємство вирощує на площі 250 га. Про це розповів агроном ТОВ «Дніпро» Віктор Кучеров.
«Загалом, господарство має 12,5 тисяч га сільгоспугідь. На підприємстві працюють 510 працівників, 130 з яких доглядають сад не сезонно, а впродовж усього року», - зазначила економіст підприємства Людмила Кістечок.
Підприємство продовжує розвиватися й розширюватися, про що свідчить будівництво сховища-холодильника для кісточкових, де можна буде зберігати до 200 тонн плодів.
«Черешню, сливу, а згодом і полуницю можна буде зберігати впродовж двох місяців. Червневу черешню без проблем можна буде продавати у серпні, відповідно змінюватиметься й ціна», - пояснив Віктор Кучеров.
Голова Генічеської районної державної адміністрації Олександр Воробйов зазначив, що весь урожай реалізується як до місцевих пансіонатів, оздоровчих закладів, так і закордон:
«Налагоджено поставки сливи до країн Балтії, Польщі, а черешня й виноград взагалі прямують до Китайської Народної Республіки. Це підприємство – реальний приклад інвестування для Херсонщини й Генічеського району».
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