Традиційно напередодні Дня міста навчально-естетичний комплекс «Художня школа» робить подарунок усім жителям – виставку робіт своїх учнів. Діти віком від 5 до 25 років представили на розсуд глядачів 115 різних творів.
Цього року городянам пропонується подивитися роботи в техніці «батик». Ця техніка робіт винайдена в Індонезії, в перекладі означає «краплина воску» і передбачає кропітку роботу з фарбами та воском.
Поєднання тканин різної фактури, натуральних та синтетичних фарб дає широкі можливості для виявлення фантазій. Робити такі витвори "Художня школа" навчає з дня заснування на уроках декоративно-ужиткового мистецтва. Учні можуть втілити образи неіснуючих тварин, чудернацькі рослини, видумані орнаменти та екзотичні краєвиди. Можна тільки уявити, скільки радості викликає у юного художника реалізований творчий задум!
Директор школи Юлія Сліпіч, доцент, кандидат педагогічних наук, з гордістю презентувала виставку та відзначила кращих педагогів та учнів, підкресливши: "Літом, у той час, коли всі відпочивали, учні "Художньої школи" брали участь у багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсах та виставках. Ми маємо нагороди і пишаємося переможцями!"
На відкритті виставки серед гостей - і секретар Херсонської міської ради Олена Урсуленко: «Чудовий подарунок громаді напередодні Дня міста. Виставка дитячих робіт вражає професійністю виконання, вмінням підбирати кольори, креативністю, щирим та неупередженим поглядом на життя. Хочу подякувати династії Сліпич за наставництво, за підтримку юних талантів, які завдяки "Художній школі" розкриваються.
Пропоную наступну виставку художніх робіт організувати в стінах міської ради, аби розширити коло тих, хто може доторкнутись до світу прекрасного. Це буде досить корисно побачити і депутатам, і працівникам виконавчої влади. Я бажаю вчителям мудрості і терпіння, батькам і надалі розвивати таланти своїх дітей, а учням - наполегливості, адже успіх приходить за щоденною і кропітливою працею".
Втілити у життя задумане юним талантам допомагають педагоги навчально-естетичного комплексу «Художня школа», керівництву закладу вдалось залучити до свого колективу високопрофесійних фахівців, тих, хто може передати любов до мистецтва дітям.
Не нравится: 0, нравится: 0.