Сьогодні на Херсонщині було відкрито XІI Міжнародний фестиваль аматорського кіно «КІНОКІМЕРІЯ».
Цього року на XІI Міжнародному фестивалі аматорського кіно «КІНОКІМЕРІЯ» представлено більше 250 фільмів з 15 закордонних країн (Грузія, Іспанія, Канада, США, Індія, Іран, Киргизія, Білорусь, Болгарія, Казахстан, Іран, Сербія) та 21 областей України. Як завжди у складі журі фестивалю буде працювати представник від UNICA, цього року це віце-президент Джейн Гласс з Францїї. Вона вручила медалі учасникам фестивалю «Кінокімерія», які минулого року стали учасниками фестивалю UNICA, повідомляє Департамент з питань внутрішньої та інформаційної політики ХОДА.
Враженням від вже побачених кіно стрічок поділилась Лариса Брюховець, кінокритик, член правління Національної спілки кінематографістів України: «Найбільше запамятились стрічки про волинський заповідник, херсонський рибзавод та вірші Ліни Костенко, які знають в усьому світі. Дякую учасникам, які представили гідні роботи».
Як зазначив Володимир Войтек, кінознавець та ведучий телепрограми «Аргумент-кіно», що аматорське кіно це місточок до професійного кіно, яке набирає обертів в нашій країні і це важливий етап для становлення цього виду мистецтва.
Кінофестиваль аматорського кіно «КIНОКIМЕРIЯ» - це щорічний конкурсний спеціалізований фестиваль кіно і відео фільмів створених дитячими аматорськими студіями, дорослими аматорами, студентами творчих вузів, професіоналами некомерційного кіно не тільки в Україні, а й за її межами.
Метою фестивалю є:
- відродження кіноаматорства в Україні,
- налагодження культурних зв’язків з кіноаматорами з числа за-кордонних українців,
- згуртування талановитої та ініціативної молоді, для якої кіно-мистецтво - засіб творчого втілення своєї життєвої позиції.
На фестивалі «КІНОКІМЕРІЯ» представлені такі номінації:
- «Гран-Прі»,
- «Кращий фільм дитячо-юнацьких аматорських студій»,
- «Кращий аматорський фільм»,
- «Кращий студентський фільм»,
- «Кращий однохвилинний фільм»,
- «Кращий професійний некомерційний фільм».
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