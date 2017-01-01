13 вересня в Шуменському мікрорайоні відбулося дитяче свято «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху». Серед організаторів Херсонське управління освіти Херсонської міської ради, Патрульна поліція м. Херсона, Херсонський обласний благодійний фонд «Допомога дітям», Центр дітей та юнацтва м. Херсона.
На площі біля ТЦ «Україна» зібралося багато учнів загальноосвітніх навчальних закладів Херсона № 1, 8, 11, 18, 51, 54, 55, та їх батьки. Стати глядачем дійства, що відбувалося, міг кожен перехожий. Адже питання безпеки стосуються усіх – від малого до дорослого. Команда юних інспекторів дорожнього руху школи № 18 за допомогою пісні і танцю доносили до присутніх важливість простих істин: як, виконуючи елементарні правила безпечної поведінки, залишитися неушкодженим.
Найцікавішими елементами свята були конкурси, в яких приймали участь як діти, так і дорослі.
Дітлахи навчались разом з представниками патрульної поліції м. Херсона правильно переходити вулицю. З задоволенням знайомились з їх роботою. Кожен бажаючий міг себе відчути юним патрульним. Потім діти роздавали перехожим пам’ятки «Знай і дотримуйся правил дорожнього руху». По закінченню свята відбувся флешмоб, у якому взяли участь усі присутні.
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