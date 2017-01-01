З 20 по 30 липня під патронатом Міжнародного олімпійського комітету в польському Вроцлаві відбулися десяті ювілейні Всесвітні Ігри — найбільші та найпрестижніші змагання з неолімпійських видів спорту.
До Вроцлава з’їхалися понад три тисячі спортсменів зі 112 країн. У змаганнях взяли участь і 80 українських спортсменів, які були представлені у 20 видах спорту, зокрема, скелелазінні, джиу-джитсу, пауерліфтингу, спортивному орієнтуванні, муей-тай, боулінгу, спортивній акробатиці, сумо, підводному спорті, художній гімнастиці, стрибках на батуті, стрибках на акробатичній доріжці, кікбоксингу wako, карате, воднолижному спорті, сквоші, спортивній аеробіці, танцювальному спорті, парашутному спорті, академічному веслуванні.
Збірна України посіла 5 місце у загальнокомандному заліку десятих Всесвітніх Ігор з неолімпійських видів спорту у м. Вроцлав, про це повідомляла прес-служба Спортивного комітету України. Українська збірна виборола 25 медалей, з них: 10 золотих, 7 срібних та 8 бронзових.
Два комплекти нагород найвищого ґатунку Україні принесли кікбоксери. Один з лідерів збірної, херсонець, Віталій Дубіна розгромив у фіналі представника Болгарії Богдана Шумарова (3:0) та виборов золоту медаль. Срібну медаль збірній України завоював іще один наш земляк Микола Просторов посівши друге місце у змаганнях зі стрибків на батуті.
Згідно Указу Президента України П. Порошенка (№ 269 від 9 вересня 2017 р.) херсонським спортсменам за досягнення високих спортивних результатів на X Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту у м. Вроцлав (Польща) та піднесення міжнародного авторитету України вручили державні нагороди.
Ордени «За заслуги» ІІІ ступеня отримали: чемпіон Х Всесвітніх ігор з кікбоксингу WAKO – Віталій Дубіна, вихованець Херсонської дитячо-юнацької спортивної школи № 6 підпорядкованої управлінню освіти Херсонської міської ради, (тренер-викладач Гаврильченко І. В.) та срібний призер зі стрибків на батуті Микола Просторов, випускник Херсонської ДЮСШ № 6, (тренер-викладач Молчанов І. А.)
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