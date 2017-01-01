9 вересня учні Херсонського Таврійського ліцею мистецтв взяли участь у міському фестивалі-конкурсі стріт-арту юних художників «Місто моєї мрії». Учасники зразкових художніх колективів образотворчих студій «Палітра» (керівник Надєєва Н.М.), «Перспектива» (керівники Бабак О.М., Надєєва Н.М.), образотворчої студії «Акцент» (керівник Джерук Н.Л.) та вчителі образотворчого відділення Пуленець С.М., Писарев Г.Д. впродовж 4-х годин відтворювали фантазії майбутнього міста Херсона.
Вже сьогодні мешканці та гості міста можуть милуватись роботами юних художників: «Я люблю історичний Херсон», «Кожній хатинці по тваринці», «Херсону З ЛЮБОВЬЮ».
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