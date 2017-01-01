Хочу повідомити, що на виконання депутатських повноважень сьогодні я звернувся до Уряду з проханням розподілити кошти Фонду соціально-економічного розвитку у загальному обсязі 5 млн. грн. на наступні об’єкти у Херсоні:
- реконструкцію існуючих будівель Школи Гуманітарної Праці під нові навчальні класи —1500 тис.гривень;
- реставрацію фасаду будівлі Херсонського краєзнавчого музею по вул.Горького (маємо унікальний музей, з абсолютно унікальними експонатами, якими могла б пишатися навіть столиця, а гостей міста запросити туди соромно, бо зовнішній вигляд споруди тільки відлякує) - 2684,454 тис. гривень;
- термомодернізацію будівлі дитячого садочка №75 по вул.Перекопській, 179 — 815,546 тис. гривень. Дуже сподіваюся, що Кабінет Міністрів України підтримає моє прохання та вже найближчим часом прийме відповідне рішення, оскільки це дуже важливі для міста об’єкти, але виключно коштами місцевих бюджетів ці проблеми не вирішити.
Не нравится: 1, нравится: 0.