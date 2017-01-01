Сьогодні Студентська площа біля університету зустрічала усіх учасників та гостей свята. Урочисту клятву стати справжніми фахівцями своєї справи виголошували студенти-першокурсники Херсонського державного аграрного університету, повідомляє Департамент з питань внутрішньої та інформаційної політики ХОДА.
Після того, як стихли останні звуки Державного Гімну щиро привітав першокурсників та всіх присутніх в.о. першого заступника голови облдержадміністрації Дмитро Бутрій.
«Вірю, що отримані знання та практичні навички дозволять вам стати фахівцями відповідного рівня підготовки, здатними розвивати бізнес, підтримувати громаду та розбудовувати нашу країну. Я бажаю вам успіхів і творчого натхнення, незабутніх вражень від студентського життя, повною мірою скористатися можливостями університету, не згаяти часу та стати професіоналами високого рівня, справжніми патріотами України», наголосив Дмитро Бутрій та побажав сумлінно ставитися до навчання та приймати активну участь у житті навчального закладу.
Урочиста посвята супроводжувалася святковим концертом, в якому взяли участь творчо обдаровані студенти університету та закінчилася святковою ходою до Алеї дендропарку, де всі бажаючі мали змогу взяти участь у відкритті Алеї слави та меморіальних знаків видатним випускникам Херсонського державного аграрного університету.
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