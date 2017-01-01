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Спиваковский утверждает, что новый образовательный закон не ограничивает, а расширяет права нацменьшинств
Народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования Александр Спиваковский прогнозирует, что Президент Украины Петр Порошенко подпишет принятый парламентом законопроект "Об образовании". Об этом он заявил в эксклюзивном комментарии УНН

"... у меня был разговор с Президентом Украины, он очень положительно относится к этому закону, хотя еще это не закон. Но он сказал очень четко: я подпишу текст закона, который поступит из Верховной Рады ко мне. Потому что с его точки зрения, как раз, все акценты поставлены очень правильно, это действительно закон, который дает возможность сделать очень важный шаг в рамках реформы образовательной среды", - сказал парламентарий.
Спиваковский отметил, что несмотря на то, что есть некоторые недоразумения и разные взгляды, это является нормальным.

"Вообще то, что мы получили 255 голосов это еще раз показывает, что (за его - ред.) голосовали депутаты с запада, севера, юга и востока. Это объединило всех нас", - отметил первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам образования и науки.

"Что касается самой статьи, могу сказать, что мы нашли совершенно нормальный баланс. То есть, начальная школа - это материнская школа ..., где наряду с украинским языком будет язык национальных меньшинств ... Уже с 5-го класса мы должны окончательно разрушать изоляцию этих детей, потому что образовательная, профессиональная и общественная инфраструктура, которая есть в Украине, есть только на украинском языке и это абсолютно нормально", - отметил депутат.

Он отметил, что соответствующую норму законопроекта "Об образовании" поддержал и народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По его словам, такой подход позволяет ребенку знать несколько языков - и государственный украинский, и язык общения в семье, и английский, как язык всемирного общения.

"То есть мы формируем новое поколение, где речь не разъединяет людей, а объединяет", - уверен парламентарий.

"Я думаю, что эта позиция завтра будет соответственно доведена и послам Европейского Союза, и послам Венгрии, Румынии и так далее. Мы не ограничиваем права - мы расширяем права. Мы даем ребенку большие возможности", - добавил народный депутат.

Напомним, в Украине внедряется с 5 класса обязательное обучение на украинском языкедля учеников, принадлежащих к нацменьшинствам кроме коренных народов.

Как сообщал УНН, Венгрия обратилась к ОБСЕ, ООН и ЕС из-за образовательного законаУкраины.






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