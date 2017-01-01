У 2017 році з 15 по 16 вересня на Херсонщині буде проходити XІI Міжнародний фестиваль аматорського кіно «КІНОКІМЕРІЯ». Основна робота фестивалю проходитиме в базі ККЗ «Ювілейний»: 15 вересня о 13:00 відбудеться відкриття фестивалю та прес-конференція, а 16 вересня о 14:00 - урочисте закриття фестивалю та довгоочікувана урочиста церемонія нагородження кращих фільмів, на якій всі дізнаються переможців XIІ Міжнародного фестивалю аматорського кіно «КІНОКІМЕРІЯ» в Херсонському обласному художньому музеї ім. О.О. Шовкуненка.
Цього року на XІI Міжнародному фестивалі аматорського кіно «КІНОКІМЕРІЯ» представлено більше 250 фільмів з 15 закордонних країн (Грузія, Іспанія, Канада, США, Індія, Іран, Киргизія, Білорусь, Болгарія, Казахстан, Іран, Сербія) та 21 областей України. Як завжди у складі журі фестивалю буде працювати представник від UNICA, цього року це віце-президент Джейн Гласс з Францїї.
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