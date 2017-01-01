Відгомоніло свято Першого вересня, і для школярів та студентів розпочався новий навчальний рік. На святкових лінійках, що пройшли у містах і містечках по всій Херсонщині, їх вітали із Днем знань, давали настанови добре вчитися, називали «нашим майбутнім»... Та чи нашим майбутнім стануть ці діти, коли підростуть?
За підсумками вступної кампанії лише 25 % випускників шкіл області залишилось в рідному краї, хоча ще 2011- го таких було ще половину. Якщо така тенденція збережеться ще кілька років поспіль, вже через 5-6 років область очікує катастрофічний дефіцит кадрів, особливо - у сільській місцевості.
Херсонщина десятиліттями була «донором» інтелекту і робочих рук для інших регіонів. Ми щедро віддавали найкращих. Сьогодні «нашого цвіту по всьому світу», натомість у самих вже критично не вистачає вчителів, лікарів, фахівців-аграріїв. А це ставить під загрозу подальший економічний, соціальний і культурний розвиток нашого краю.
Розуміючи серйозність цих викликів, наша область першою в Україні почала втілювати унікальну регіональну програму, яка надає можливість місцевим громадам через співфінансування з обласним і районними бюджетами формувати свій людський капітал, замовляти підготовку потрібних кадрів у ВНЗ області.
Програма «Розвиток людського капіталу» запрацювала лише в середині цього року, та найбільш відповідальні місцеві громади вже включилися в цей проект. Значну роботу в підборі кандидатур на здобуття вищої освіти за Програмою провели в Голій Пристані (15 осіб), Голопристанському (11 осіб), Новотроїцькому (10 осіб), Білозерському та Олешківському (по 9 осіб) районах.
З огляду на загальну потребу в кадрах це поки що небагато. Та, сподіваюся, це лише початок. Адже в умовах децентралізації органи самоврядування отримали не тільки фінанси і значні повноваження, а й відповідальність за майбутнє своєї території. І вже не Київ або область визначатимуть, буде в умовній Петрівці вчитель фізики чи ні. Про це мають подбати вже самі громади. А ще - потурбуватися про гідну зарплату для залучених фахівців, житло, інфраструктуру тощо.
Мусимо розуміти, що у сучасному світі вже не родючі землі чи вигідне географічне положення визначають розвиток територій. Визначальним фактором сьогодні стає людський капітал. І там, де створять кращі можливості для самореалізації і капіталізації людського капіталу, там і буде успіх.
Тож чи стануть діти, які щойно сіли за шкільні парти, нашим, а не чиїмось, майбутнім, залежить зараз виключно від рівня нашого патріотизму Майбутнє рідного села, міста, всієї Херсонщини сьогодні дійсно знаходиться в наших руках.
Олександр Співаковський, народний депутат України
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