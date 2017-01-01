Відгомоніло свято Першого вересня, і для школярів та студентів розпочався новий навчальний рік. На святкових лінійках, що пройшли у містах і містечках по всій Херсонщині, їх вітали із Днем знань, давали настанови добре вчитися, називали «нашим майбутнім»... Та чи нашим майбутнім стануть ці діти, коли підростуть?За підсумками вступної кампанії лише 25 % випускників шкіл області залишилось в рідному краї, хоча ще 2011- го таких було ще половину. Якщо така тенденція збережеться ще кілька років поспіль, вже через 5-6 років область очікує катастрофічний дефіцит кадрів, особливо - у сільській місцевості.Херсонщина десятиліттями була «донором» інтелекту і робочих рук для інших регіонів. Ми щедро віддавали найкращих. Сьогодні «нашого цвіту по всьому світу», натомість у самих вже критично не вистачає вчителів, лікарів, фахівців-аграріїв. А це ставить під загрозу подальший економічний, соціальний і культурний розвиток нашого краю.Розуміючи серйозність цих викликів, наша область першою в Україні почала втілювати унікальну регіональну програму, яка надає можливість місцевим громадам через співфінансування з обласним і районними бюджетами формувати свій людський капітал, замовляти підготовку потрібних кадрів у ВНЗ області.Програма «Розвиток людського капіталу» запрацювала лише в середині цього року, та найбільш відповідальні місцеві громади вже включилися в цей проект. Значну роботу в підборі кандидатур на здобуття вищої освіти за Програмою провели в Голій Пристані (15 осіб), Голопристанському (11 осіб), Новотроїцькому (10 осіб), Білозерському та Олешківському (по 9 осіб) районах.З огляду на загальну потребу в кадрах це поки що небагато. Та, сподіваюся, це лише початок. Адже в умовах децентралізації органи самоврядування отримали не тільки фінанси і значні повноваження, а й відповідальність за майбутнє своєї території. І вже не Київ або область визначатимуть, буде в умовній Петрівці вчитель фізики чи ні. Про це мають подбати вже самі громади. А ще - потурбуватися про гідну зарплату для залучених фахівців, житло, інфраструктуру тощо.Мусимо розуміти, що у сучасному світі вже не родючі землі чи вигідне географічне положення визначають розвиток територій. Визначальним фактором сьогодні стає людський капітал. І там, де створять кращі можливості для самореалізації і капіталізації людського капіталу, там і буде успіх.Тож чи стануть діти, які щойно сіли за шкільні парти, нашим, а не чиїмось, майбутнім, залежить зараз виключно від рівня нашого патріотизму Майбутнє рідного села, міста, всієї Херсонщини сьогодні дійсно знаходиться в наших руках.