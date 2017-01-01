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У Херсоні відбулось свято для сімейних пар "Золоте весілля"
Вже 15 рік поспіль перед Днем міста Суворoвська районна рада та міський РАЦС організовують церемонію вшанування сімейних пар, що прожили в шлюбі 50 та більше років. Сьогодні в урочистій залі центрального РАЦСу відбулося вшанування 15 сімейних пар, що відсвяткували золоте весілля. Серед присутніх були пари, що прожили разом 50,52,55 років, а родина Савченко Іван та Інна йдуть спільно по життю вже 58 років. Всі вони мали змогу ще раз обмінятися обручками, випити на свою честь келих шампанського та станцювати весільний танок.

Уквітчана зала, урочиста обстановка, музика, щирі слова - все це навіювало сльози радості. Серед гостей секретар Хесонської міської Олена Урсуленко, в.о. голови територіального управління юстиції Херсонської області Григорій Галковський, голова Суворовської районної ради у м.Херсоні Андрій Задніпряний, друзі, родичі, художні колективи - привітали ювілярів. На їх честь звучали пісні, теплі слова подяки та захвату, побажання здоров'я, злагоди та довгих років кохання.

Протоієрей церкви Святого Пантелеймона – отець Володимир зазначив, що шлюб - це церковне таїнство, Господь допомагає з'єднати долі: "Низький уклін людям, що змогли зберегти один одного, пронести кохання через роки".

Секретар міської ради Олена Урсуленко, яка вперше на такому заході, підкреслила емоційність свята: "Держава починається з родини: духовні цінності формуються в сім`ї. Сьогоднішній захід - справжнє свято щирості, взаємної поваги та любові. Адже саме завдяки цим якостям наші ювіляри багато років разом. Ці сімейні пари - це приклад нам всім, як треба жити та ставитися один до одного у родині. Бажаю здоров'я та бережіть один одного!"




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