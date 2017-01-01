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У Херсоні проходить Міжнародний форум «Житло для молоді ХХІ століття: світовий досвід, зелені технології, інновації»
Сьогодні вперше на Херсонщині проходить Міжнародний форум «Житло для молоді ХХІ століття: світовий досвід, зелені технології, інновації», який має на меті окреслити подальші дії щодо сприяння будівництву житла для молоді, учасників АТО, переселенців, активізації розвитку будівельної галузі в Херсонській області та Україні, впровадження новітніх зелених технологій та нових програм соціальної підтримки молоді, повідомляє Департамент з питань внутрішньої та інформаційної політики ХОДА.

Серед учасників заходу народні депутати України, представники центральних органів виконавчої влади України, директори територіальних управлінь Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву в Україні, керівники територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади та управлінь місцевих органів виконавчої влади, керівники науково-дослідних та вищих учбових закладів, керівники підприємств та громадських організацій Херсонщини та Півдня України.

На початку Форуму учасники відвідали «містечко» МЖК, яке знаходиться у IV Таврійському районі, де вже побудовано декілька багатоповерхових будинків і надано квартири за Програмами, які передбачають пільгові виплати.

Після огляду майданчику, де тривають будівельні роботи заступник голови ОДА Олександр Адамчик розповів про переваги дії програм МЖК: «За період дії програм МЖК на Херсонщині було побудовано близько 100 тис квадратних метрів житла - це 1,5 млрд гривень було інвестовано. З кожною інвестованою гривнею галузь і сама область набирає оберти для розвитку. Найкращі умови пільгового кредитування саме у МЖК, тому молоді родини та сім’ї бійців АТО можуть легко придбати житло».

«Ми будуємо комплексно всю соціальну інфраструктуру. Вже побудовано нові мережі для водогонів, дитячий садочок, бібліотеку, молочну кухню. Наполягаємо на тому, що місто не може розвиватись хаотично, а тільки рівноцінно з історичного і художнього надбання. Тому сьогодні ми зможемо дізнатись про досвід країн-сусідів: Румунї, Польщі, Молдови, Туреччини, які також розробили комплексний підхід і поряд з будинками є і школи і садочки», - заначив директор будівельної кампанії «Молодіжний житловий комплекс» Андрій Яценко.

В планах біля будинків МЖК у Таврійському мікрорайоні збудувати загальноосвітню і спортивну школу, садочок, спортивний і дитячий майданчик, а також футбольне поле.

Наразі на Херсонщині близько 25 тис осіб, які нуждаються у покращенні умов для проживання, тому завдання місцевої, обласної влади і Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву згодом забезпечити усіх житлом.




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