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Херсонські школярі переможці Всеукраїнських та Міжнародних змагань з ракето модельного спорту
Насиченим, повним яскравих вражень та перемог були літні канікули для вихованців Херсонського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді підпорядкованого управлінню освіти Херсонської міської ради.

Вихованці гуртка моделювання ракет Центру технічної творчості зі своїм тренером – керівником вдало представили місто Херсон у різноманітних змаганнях з ракето модельного спорту.

У цих видах змагань на Кубок Дніпра, що проходив наприкінці липня на аеродромі «Кам’янка» у м. Дніпро команда вихованців Центру науково-технічної творчості учнівської молоді посіла шість призових місць: тренер команди Віталій Сидоренко виборов одразу два призових місця, а його вихованці стали призерами змагань: Бідовський Валерій - у класі моделей S-2Р, S-4-А, Бакеренков Андрій - у класі моделей S-9-А, S-2Р.

За результатами XXI Міжнародних змагань з ракето модельного спорту на Кубок ім. М.К. Янгеля (27.07.17 – 30.07.17) вихованці Центру технічної творчості посіли призові місця та були нагороджені медалями, дипломами та кубками: Бакеренков Андрій у класі моделей S-663 зайняв ІІ місце, у класах моделей S-9-А та S-4-А -ІІІ місце; Бідовський Валерій у класі моделей S-891 - ІІІ місце.

Улітку спортсмени із 11 областей України брали участь у ІV етапі Кубку України з ракето модельного спорту на Кубок Корольова, серед яких значних здобутків у в особистій першості досягли і херсонці: Сидоренко Віталій – ІІ місце в класі моделей S-6-А(вікова категорія «дорослі»); Бідовський Валерій – ІІ місце в класі моделей S-4-А, Бакеренков Андрій – І місце в класі моделей S-9-А (вікова категорія «юніори»).

У липні 2017 року в м. Ніжин також відбувся Чемпіонат України з ракето модельного спорту, до якого долучилися 26 команд з 11 областей України. Змагання проходили у 9 класах моделей (S1, S2, S3, S4, S6, S5, S7, S8, S9). Збірна команда міста Херсона була представлена 5 учасниками у вікових категоріях «дорослі», «юніори» та здобула шість призових місць у командній першості. В особистій першості переможцями стали Бідовський Валерій - І місце у класі моделей S-4-А; Бакеренков Андрій - ІІ місце у класі моделей S-4-А, S-9-А.

Найбільш визначною подією для вихованців Центру технічної творчості стала участь у Чемпіонаті Європи з ракето модельного спорту, який проходив з 19 по 25 серпня 2017 року в Куявсько-Поморському воєводстві м. Влоцлавек (Польща) та зібрав учасників з 17 країн світу.

До складу збірної команди України знову ж таки увійшли наші херсонці: Бідовський Валерій та Бакеренков Андрій, які у віковій групі «юніори» зайняли призові місця та принесли Україні дві бронзові медалі: Бідовський Валерій у класі моделей ракет S4А - зайняв ІІІ місце; Бакеренков Андрій у класі моделей ракет S8D - ІІІ місце.




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