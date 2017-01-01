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Хочу поблагодарить тех людей, которые начиная с 2014 года участвовали в развитии и запуске херсонского аэропорта


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Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм


Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм
Виталий Богданов

Запрошую на зустріч з Народним депутатом Купрієм

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Делегація Херсонщини з робочим візитом перебуває у Гомелі( Білорусь)
Делегати відвідають вільну економічну зону "Гомель-Ратон" , аеропорт "Гомель", ТОВ "Гомсельмаш", "Гомельоблдорстрой". Також херсонська делегація відвідає і спортивні об'єкти, такі як Гомельський льодовий палац спорту та Гомельський палац водних видів спорту.

Делегація з Херсонщини, до складу якої увійшли представники бізнесу та сільгоспвиробники, на чолі з головою облдержадміністрації Андрієм Гордєєвим прибули до Гомеля (Білорусь).

Протягом двох днів, 14-15 вересня, вони ознайомляться з роботою білоруських підприємств, таких як ТОВ "Гомельський хімічний завод" та ТОВ "Спартак", один з найбільших виробників кондитерських виробів і полуфабрикатів у Білорусі, ТОВ "Мозирський нафтопереробний завод", річковий порт Мозир та інші.

Делегати відвідають вільну економічну зону "Гомель-Ратон" - це універсальний майданчик для розвитку бізнесу та залучення до співпраці іноземних інвесторів, які готові розвивати інноваційне виробництво.

Також представники Херсонської області відвідають аеропорт "Гомель", де відбудуться перемовини з компанією "Belavia" щодо організації авіасполучення за напрямком Херсон-Гомель. Далі - візит на ТОВ "Гомсельмаш", "Гомельоблдорстрой".

Також програма перебування херсонської делегації передбачає відвідування і спортивних об'єктів, таких як Гомельський льодовий палац спорту та Гомельський палац водних видів спорту.




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