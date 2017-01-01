Серед цілої низки заходів, приурочених до року Японії в Україні, культурною подією для Херсона стала виставка японського мистецтва, яка відкрилась 8 вересня у Херсонському обласному художньому музеї ім.О.О.Шовкуненка. Міжрегіональний виставковий проект організованого спільно з Національним художнім музеєм України (м. Київ) та під егідою Посольства Японії в Україні.
На виставці представлено 70 творів класичної японської гравюри ХІХ ст. у жанрі якуся-е, що присвячена традиційному театру Кабукі, та близько 20 предметів японського декоративно-ужиткового мистецтва ХІХ — поч. ХХ ст.: вази у стилі клуазоне, японський фаянсовий посуд, керамічна пластика тощо.
Познайомитись із культурою Японії завітало багато гостей. Виставку відкрила директор музею, заслужений працівник культури України, Аліна Доценко.
Директор надала слово начальнику управління культури ХОДА Світлані Думинській, яка звернула увагу на те, що ця виставка є своєрідною культурною подорожжю до Японії, що дозволить молоді познайомитися з багатою культурою цієї країни.
Секретар міської ради Олена Урсуленко підкреслила, що японська культура та традиції мають певні паралелі з українською культурою, зокрема глибоке національне коріння та духовний зміст. Народний художник України, мистецтвознавець, Володимир Чуприна подякував музею за нагоду споглядати класичне мистецтво Японії.
Атмосферу Японії ХІХ століття допоміг створити музичний супровід вернісажу у виконанні музиканта та композитора Родіона Красновида, який приготував саундтреки, що відтворюють традиційну японську музику з використанням флейти та інших національних інструментів.
На виставку завітали художники, творча молодь, викладачі вишів, студенти, шанувальники японського мистецтва. Фоторепортери та представники ЗМІ допомогли висвітити цю подію для широкої публіки.
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