Інформація про закупівлю Херсонським вищим училищем фізичної культури жіночих прокладок,зубної пасти, зубних щіток, крему для взуття та іншого, під грифом секретно
Нещодавно за допомогою порталу публічних фінансів Є-Дата дізнався що наше училище фізкультури (ХВУФК) за бюджетні кошти закуповувало гребінці для волосся, зубну пасту, зубні щітки, крем для взуття, засоби особи тої гігієни, шампунь та таке інше, а також у платіжці було зазначено що за бюджетні кошти була проведена вечірка. Ось декілька цифр: гребінці для волосся-3 220. 00грн, пральний порошок - 21 390 00 грн…
Після цього звернувся до господаря цього навчального закладу - Херсонської обласної ради з запитом на отримання публічної інформації. У запиті просив надати мені (у електронному вигляді)копії договорів на підставі яких проводилася проплата. Також, за допомогою договорів хотів отримати інформацію про ціну та обсяги цих закупівель, а також, що то була за вечірка, на яку було витрачено 4 тис бюджетних гривень.
Спочатку отримав от обласної ради відповідь, що вони не володіють такою інформацією і надіслали мій запит до ХВУФК. А ось учора отримав відповідь від посадовців училища: Таким чином, укладені двохсторонні договори між фізособами підприємцями та ХВУФК є конфіденційною інформацією! Ось так. Куди ідуть бюджетні кошти -це секретна інформація!
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