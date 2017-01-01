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Інформація про закупівлю Херсонським вищим училищем фізичної культури зубної пасти, під грифом секретно
Інформація про закупівлю Херсонським вищим училищем фізичної культури жіночих прокладок,зубної пасти, зубних щіток, крему для взуття та іншого, під грифом секретно

Інформація про закупівлю Херсонським вищим училищем фізичної культури зубної пасти, під грифом секретно

Нещодавно за допомогою порталу публічних фінансів Є-Дата дізнався що наше училище фізкультури (ХВУФК) за бюджетні кошти закуповувало гребінці для волосся, зубну пасту, зубні щітки, крем для взуття, засоби особи тої гігієни, шампунь та таке інше, а також у платіжці було зазначено що за бюджетні кошти була проведена вечірка. Ось декілька цифр: гребінці для волосся-3 220. 00грн, пральний порошок - 21 390 00 грн…

Після цього звернувся до господаря цього навчального закладу - Херсонської обласної ради з запитом на отримання публічної інформації. У запиті просив надати мені (у електронному вигляді)копії договорів на підставі яких проводилася проплата. Також, за допомогою договорів хотів отримати інформацію про ціну та обсяги цих закупівель, а також, що то була за вечірка, на яку було витрачено 4 тис бюджетних гривень.

Спочатку отримав от обласної ради відповідь, що вони не володіють такою інформацією і надіслали мій запит до ХВУФК. А ось учора отримав відповідь від посадовців училища: Таким чином, укладені двохсторонні договори між фізособами підприємцями та ХВУФК є конфіденційною інформацією! Ось так. Куди ідуть бюджетні кошти -це секретна інформація!




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 Комментариев: 0  ::  Дата: Вчера, 13:44   ::  Посмотрели: 128  





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