Во вторник стартует футзальный сезон 2017/2018 годов.



Традиционно новый сезон откроется матчем за Суперкубок, за который сразятся две самые сильные и самые боевые команды Экстра-лиги – херсонский «Продэксим» и киевский «ХИТ».



Оба коллектива с характером и своей игрой. Оба имеют свои изюминки и в любой момент могут преподнести сюрприз в виде забитого гола. Оба хорошо усилились в межсезонье и готовы добиваться новых трофеев, в том числе и Суперкубок.



Одним словом, получить победу будет не легко. Так что желаем командам удачи и пусть победит сильнейший! Матч состоится 12 сентября в 19:00 в г. Бровары Киевской области. Прямая трансляция на сайте МФК «Продэксим» и телеканале XSPOTR.

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