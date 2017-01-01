04 вересня в рамках заходів місячника з безпеки дорожнього руху учні Херсонської загальноосвітньої школи №55 зустрілися з представниками патрульної поліції м. Херсона.
Офіцери поліції в доступній та цікавій формі повторили з дітьми правила безпечної поведінки на дорозі, показали на практиці дії регулювальника дорожнього руху, пояснили дітям важливість дотримання правил безпечної поведінки на дорозі учасників дорожнього руху. Наприкінці зустрічі представники патрульної поліції подарували школярам яскраві книжечки з правил дорожнього руху. Діти мали змогу уявити себе на робочому місці патрульного поліцейського і посидіти в службовому автомобілі.
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