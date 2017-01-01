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Загони тероборони Херсонщини відзначили свою першу річницю
9 вересня в Олешківському районі відбулися урочистості з нагоди відзначення першої річниці проведення на Херсонщині навчань загонів територіальної оборони.

На захід завітав голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв, заступник начальника генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Бессараб, керівництво області, голови районних державних адміністрацій, військовослужбовці, волонтери та всі небайдужі, хто опікується безпекою в регіоні.

«Сьогодні річниця територіальної оборони нашої області. Ця система була створена рівно рік тому. Херсонщина стала першою в проведенні територіальної оборони. Ми витримали рік навчань, які проводилися кожні вихідні і показали приклад для інших областей», - зазначив очільник області.

Найголовнішим інструктором для військовослужбовців загонів територіальної оборони став Андрій Шраменко, який пройшов Іловайський котел.

Андрій Гордєєв зазначив, що 10 днів близько 600 чоловік будуть тренуватися навичкам територіальної оброни, а це заняття з медичної підготовки, відпрацювання необхідних навичок поводжені зі стрілецькою зброєю, ознайомлення зі зразками сучасної військової зброї та техніки. Також будуть проведені і практичні заняття – стрільба з автомату Калашникова та пістолету Макарова.

Також він додав, що у планах на майбутнє продовжувати такі навчання, задля безпеки всієї країни: «Результатами зборів є підвищення індексу спокою нашої області. А це значить, що до нас будуть і надалі йти інвестиції, створюватися робочі місця. Ми зможемо забезпечувати свої родини, а найголовніше – буде мир!».

У рамках святкування 125 чоловіків прийняли присягу. Це звичайні цивільні люди, які присягли на вірність українському народові у складі військовозобов’язаних резервістів під головуванням Міністерства оборони України.

На заході указом Президента України від 17 лютого 2016 року № 53/2016 відзнакою Президента України «За участь в антитерористичній операції» було нагороджено:

• Капітана Горкуна Олександра Олександровича;
• Старшого сержанта Мацієвича Михайла Владиславовича;
• Сержанта Гроду Олександра Михайловича;
• Сержанта Маукіна Олександра Миколайовича;
• Сержанта Черничкіна Євгена Михайловича;
• Молодшого сержанта Беспалова Віталія Вікторовича;
• Молодшого сержанта Маркова Дмитра Сергійовича;
• Молодшого сержанта Мишакова Тимофія Тимофійовича;
• Старшого сержанта Луданого Олексія Вікторовича;
• Старшого Сержанта Нечесу Михайла Миколайовича;
• Солдата Велько Юрія Григоровича;
• Солдат Криволапа Геннадія Вікторовича
• Солдата Тонія Віктора Васильович;
• Явдика Ігора Володимировича.

Наприкінці голова регіональної Ради підприємців Херсонської області, депутата обласної ради Юрій Рожков від усіх підприємців Херсонщини передав військовослужбовцям матраци з непромокаючим покриттям та бочки для води. Він зазначив: «Ми, підприємці, будемо робити все, для того щоб ваш побут був легшим, щоб вам в окопах було якомога світліше, і щоб у вас було все добре».





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 Комментариев: 0  ::  Дата: Вчера, 20:57   ::  Посмотрели: 88  





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