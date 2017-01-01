8 вересня на центральній площі м.Херсона відбулася урочиста передача шкільних автобусів для районів області. Шкільний транспорт отримали Бериславський, Верхньорогачицький, Великолепетиський, Каховський, Новотроїцький та Чаплинський райони. Усього 7 автобусів,повідомляє . Департамент з питань внутрішньої та інформаційної політики ХОДА.
Автобуси придбані відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 року № 827-р на засадах співфінансування – 70% державної субвенції і 30% за рахунок коштів місцевих бюджетів.
Парк шкільних автобусів Херсонщини уже складає 20 одиниці і сьогодні всі діти в області забезпечуються комфортним підвезенням до навчальних закладів.
Начальник управління освіти, науки та молоді ОДА Євген Криницький подякував всім колегам, які доєдналися до цієї програми: «За цей рік ми забезпечили рекордну кількість – 20 нових шкільних автобусів. Всі діти повинні отримувати якісну освіту, незалежно від того, де вони живуть. Міські та сільські учні повинні вчитися в комфортних умовах».
Очільник області Андрій Гордєєв урочисто вручив ключі та техпаспорти від нових шкільних автобусів керівникам районів.
Даний автобус – це спеціалізований автобус для перевезення школярів різного віку Богдан 22412, виготовлений за спеціальним Державним стандартом України для шкільних автобусів. Виробником автобусів є Автоскладальний завод № 1 ПАТ «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс», потужності якого розташовано у м. Луцьк. Автобус має 31 місце для сидіння (з водієм), автономну систему обігріву салону, система сигнального виклику з салону до водія та систему внутрішнього оповіщення, кожне пасажирське місце обладнане пасами безпеки, в наявності система блокування дверей під час руху автобусу.
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