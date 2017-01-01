7 вересня голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв провів робочу зустріч з Надзвичайним та Повноважним Послом Швейцарської Конфедерації в Україні паном Гійомом Шойрером. Також на зустрічі були присутні заступники голови облдержадміністрації Дмитро Бутрій і військовослужбовець Швейцарської Конфедерації полковник Даніель Бадер.
Мета візиту - обговорити економічну ситуацію в регіоні, включаючи потенційні напрямки співробітництва зі Швейцарією. Також у ході зустрічі розглядалися питання стосовно територіальної оборони, інформаційної безпеки та розвитку туризму області.
Очільник області Андрій Гордєєв наголосив: «Ми розвиваємо аграрний сектор і туристичний потенціал області, тому зараз наша задача зробити Херсонщину ще більш туристичною та промислово привабливою. Для цього 29 вересня будемо проводити міжнародний економічний форум, де плануємо представити Херсонщину як платформу для екоінвестицій».
Також він додав, що фішкою цього форуму стане побудова глибоководного порту в Херсонській області з можливістю виходу в море, який вже назвали «водні ворота України».
У свою чергу пан Гійом Шойрер підкреслив: «Хоча Швейцарія невелика країна, вона є активним та важливим інвестором для України. Окрім того ми маємо компанії, потужності яких розташовані у вашій країні. Це говорить про те, що наші держави співпрацюють і в технічному плані, а отже ми зацікавлені у співпраці з вами».
Варто наголосити, що за останні 3 роки це перший візит представників Швейцарії на Херсонщину. Це є підтвердженням інвестиційної привабливості нашого регіону та безпеки.
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