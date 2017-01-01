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Олена Урсуленко: до госпітальної ради мають увійти головні лікарі херсонських лікарень та депутати профільної комісії
На минулому пленарному засіданні XV сесії депутати не змогли затвердити склад госпітальної ради. Проект рішення запропонований міським головою і узгоджений з управлінням охорони здоров’я не набрав потрібної кількості голосів. Почали звучати пропозиції включити до складу більшу кількість депутатів, а також громадських активістів, і виключити медичних працівників. Жодна з пропозицій не пройшла- і питання «зависло».

Олена Урсуленко: до госпітальної ради мають увійти головні лікарі херсонських лікарень та депутати профільної комісії

«До госпітальної ради Херсона мають увійти головні лікарі районних лікарень та депутати профільної комісії. По-перше, лише керівники колективів володіють повною інформацією про лікувальні установи і бачать шляхи розвитку. По-друге, депутати постійної комісії з питань соціального захисту, освіти, охорони здоров’я знають цей напрямок роботи, можуть вносити пропозиції й ідеї з розвитку медичної сфери у сесійну залу», - прокоментувала секретар Херсонської міської ради Олена Урсуленко.

Нагадаємо, що госпітальна рада утворюється у кожному окрузі. Від громади, що входить до цього округу, обирається певна кількість представників, згідно з розрахунками від чисельності населення. Херсон належить до одного госпітального округу з Білозерським, Олешківським, Голопристанським, Каланчацьким та Скадовським районами. На початку цього тижня вже мало б відбутись перше засідання цієї ради, яка визначає стратегію розвитку стаціонарної медичної допомоги. Та через амбітність частини депутатів місто поки не дало своїх представників.




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