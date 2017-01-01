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Хочу поблагодарить тех людей, которые начиная с 2014 года участвовали в развитии и запуске херсонского аэропорта


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Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм


Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм
Виталий Богданов

Запрошую на зустріч з Народним депутатом Купрієм

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Посол Індії запрошує херсонських представників влади на навчання
7 вересня голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв зустрівся з Надзвичайним та Повноважним Послом Республіки Індія в Україні Й.В. Манодж Кумар Бхарті.
Також були присутні соціальний Секретар Надзвичайного та Повноважного Посла Республіки Індія в Україні Вадим Пономарьов, в.о. першого заступника голови обласної державної адміністрації Дмитро Бутрій.

Посол Індії запрошує херсонських представників влади на навчання

Під час зустрічі сторони обговорили співпрацю в агропромисловій галузі, зокрема розвиток ринку бобових. Адже потреба бобових у Індії надзвичайно велика, потенціал імпорту становить 3 млн. доларів. Приблизно 50% всього об’єму завозять з Канади.

«В Україні клімат і сільськогосподарські землі кращі, ніж у Канаді. Ваша країна знаходиться у два рази ближче до Індії. Ми хочемо, щоб Україна використовувала цю перевагу та не віддавала такий ринок Канаді», - наголосив на вигідності співпраці у цій галузі для обох країн посол Республіки Індія в Україні Й.В. Манодж Кумар Бхарті.

Тому пан посол попросив очільника області Андрія Гордєєва посприяти ширшому інформуванню аграріїв Херсонщини щодо переваг вирощування бобових культур.

Також у ході зустрічі індійський гість висловив бажання дізнатися більше про проекти розвитку портів і можливе розміщення великого сонячного парку на Херсонщині.

«У нас є фірма в Каховці, яка має дуже великий об’єм землі під сонячні парки. Зараз ми готові до співпраці та розглядаємо усі можливості для інвестування», - розповів очільник оласті Андрій Гордєєв.

Пан Манодж Кумар Бхарті розповів про можливість навчання в Індії для херсонців і запросив представників влади приєднатися до цього: «Кожного року уряд Республіки Індії видає 25 стипендій професіоналам з України у рамках Індійської програми технічного та економічного співробітництва. Існує 65 різноманітних курсів, зокрема і вивчення англійської мови. Їхня тривалість коливається від 2 до 16 тижнів. Єдина вимога – людина має бути віком від 25 до 45 років та мати страж роботи не менше 5 років».




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