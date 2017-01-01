На базі Національного природного парку «Нижньодніпровський», за участі Херсонського державного університету та підтримки міжнародної програми PRIDE, Українського представництва Всесвітнього фонду дикої природи у партнерстві з Державною екологічною академією післядипломної освіти та управління, пройшов семінар-тренінг «Унікальна природа Чорного моря».
Виняткову можливість ознайомитися з видовим складом молюсків Чорного моря, отримати методичні рекомендації та поради провідних науковців Одеських та Херсонських університетів, міжнародних експертів щодо збереження ареалів місцевих понто-каспійських видів цих істот отримали Микита Петров (учень 9-а класу ЗОШ № 46) та Ігор Заглада (учень 8 класу ЗОШ № 46), вихованці секції «Біологія та зоотехнія» МАН наукового учнівського товариства «Логос» Херсонського Центру дитячої та юнацької творчості підпорядкованого міському управлінню освіти, під час участі у семінарі-тренінгу.
Юні учасники заходу разом з працівниками екоосвітніх відділів та науковців Півдня України також ознайомилися з пакетом освітніх матеріалів «Чорноморська скринька» та проектом громадської науки щодо збереження біорозмаїття Чорного моря від міжнародної програми PRIDE, прослухали лекцію «Особливості природи Чорного моря. Місцеві та інвазивні молюски» від координатора програми з Голландії.
На території національного парку «Нижньодніпровський» – на узбережжі Дніпровського лиману – учасники зібрали матеріали для вивчення молюсків понто-каспійських видів. Отримані знання та навички стануть у нагоді юним науковці під час написання науково-дослідницьких робіт.
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