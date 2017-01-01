У 2016 – 2017 н. р. Херсонський професійний суднобудівний ліцей став одним із закладів професійно-технічної освіти України, який готує кваліфікованих робітників за трьома професіями загальнодержавного значення - складальник корпусів металевих суден, верстатник широкого профілю, токар.
З початком нового навчального року ліцей розпочав упровадження елементів дуальної освіти в навчально-виробничий процес для якісної підготовки конкурентоспроможних робітничих кадрів за професією «верстатник широкого профілю».
Засновником дуальної освіти вважають Німеччину. Від неї цю систему перейняли Канада, Австрія, Швейцарія та інші країни. Сьогодні вона починає набирати оберти і в Україні.
Дуальна освіта це поєднання роботи і навчання, коли молодого спеціаліста навчальний заклад готує разом з підприємством. Компанія визначає потрібні їй спеціальності й замовляє професійному навчальному закладу, а студент поєднує навчання і стажування на підприємстві-замовнику. При цьому отримує стипендію і від держави, і від підприємства.
Створюючи необхідні умови для проведення професійно-практичної підготовки в умовах виробництва з використанням елементів дуальної форми навчання керівництво суднобудівного ліцею щільно співпрацює з ТОВ НВП «Херсонський машинобудівний завод», яке забезпечує учнів даної спеціальності додатковою стипендією у розмірі 1000 гривень.
Херсонський професійний суднобудівний ліцей продовжує набір учнів на новий навчальний рік до 1 жовтня 2017 року.На період навчання учні забезпечуються гуртожитком, харчуванням та стипендією.Чекаємо на нових учнів! Телефон для довідок: 27- 33 - 16
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