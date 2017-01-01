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Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм
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Перша книга про Горностаївку та її історію від часів заснування буде надрукована до Дня селища
Пам'ятна подія очікує на горностаївців до Дня народження рідного селища Горностаївка - 22 вересня цього року.

Саме цього року селище Горностаївка та його мешканці відзначатимуть вагомий ювілей — 230 років від дня заснування. З нагоди свята представниками виконавчого комітету об'єднаної територіальної громади тривають підготовчі роботи. Однією з головних подій є створення та друк першої книги про Горностаївку “А колись було...”, матеріали якої є старанним напрацюванням місцевої краєзнавиці, очільниці районного краєзнавчого музею Олени Ташкінової.

До книги увійдуть історичні факти, фотоматеріали, спогади очевидців про історії заснування та життя селища, які вже декілька десятиліть старанно записувалися та зберігалися духовною натхненницею, активною громадською діячкою, волонтером Оленою Ташкіновою. Останнім часом Олена Ташкінова є одним з організаторів Пленерів відомих художників області, які свої картини зберігають у музеї народної творчості та побуту селища.

Наразі ведуться останні приготування та коригування матеріалів книги “А колись було..”.

Сприяння у друку книги надали голова об'єднаної територіальної громади Дмитро Ляхно та депутатський корпус, які передбачили кошти на придбання книги для комунальних установ та музейних кімнат. Про підтримку автора книги заявили й переважна більшість мешканців селища , які мають бажання придбати цінну книгу, що вперше висвітлить історію заснування Горностаївки та життєві події її мешканців.

За задумом організаторів заходу до Дня народження селища також буде презентовано новий історичний фотоальбом “Нам — 230” у форматі А3.




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