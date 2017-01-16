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Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм
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Послідовні… Депутати облради від Радикальної партії кинули Ляшка
Сьогодні, як пишуть наші колеги, таки відбувся отой обіцяний депутатом облради Миколою Ставицьким брифінг представників радикальної партії.


Послідовні… Депутати облради від Радикальної партії кинули Ляшка

Оскільки ПІК на нього не запросили, тому ми скористаємося тим, що написали колеги, яким пощастило послухати першоджерела.

Перший заступник голови облради Василь Зеленчук, якого наші колеги назвали «торпедою» Мангера (Мангер – голова Херсонської облради, який пройшов в облраду від «Батьківщини»), заявив, що зайняв від посаду першого заступника голови облради не по квоті радикалів .

«С самого начала – это ложь, потому что никакой квоты в принципе не существует», - цитує видання «Херсонці» Зеленчука. Настільки можна зрозуміти з цитати Зеленчука, домовлялися депутати облради між собою. І до чого тут, мовляв, Ляшко? Потім він сказав, що рік тому виник конфлікт між Ставицьким, Зеленчуком і Ляшком під час переобрання голови облради. Київ казав, щоб вони підтримали представника БПП, а ті підтримали «батьківщиніця» Мангера. Ця слова підтвердив і Микола Ставицький. Зробили вони це, за їх словами, інтересах області.

«Мое личное мнение не изменилось - был выбран профессиональный менеджер, администратор областного совета». На брифінгу Ставицький заявив: «Я, честно говорю, не имею ни единого желания находиться в «РП», поэтому заявляю о выходе из нее. Мы продолжим далее работать в составе фракции «РП» в Херсонском областном совете…». Таким чином, Микола Ставицький встиг вискочити з поїзда раніше, ніж його попросили вийти.

І тут можна навіть витерти сльозу і порадіти за принциповість наших депутатів облради. Якби не отой клятий Фейсбук, який лишив на пам'ять цікавий пост того самого Миколи Ставицького: «Рішенням бюро Херсонської територіальної організації Радикальної партії Олега Ляшка від 16.01.2017 року, за невиконання програмних положень та статутних вимог Радикальної партії Олега Ляшка, Василь Зеленчук виключений з рядів членів Партії. Також від імені Лідера Партії Олега Ляшка, та від імені Політичної Партії, вимагаю від Василя Зеленчука піти з посади першого заступника голови Херсонської обласної ради, яку він отримав завдяки нашій команді, та скласти депутатський мандат обласної ради». Як то кажуть, тут без коментарів.

Послідовні… Депутати облради від Радикальної партії кинули Ляшка

Цілком логічним є заява про вихід з рядів радикалів Романа Педченка. Він теж знаходиться у найближчому колі нинішнього голови облради і отримує певні преференції.

Зокрема, він був призначений у березні без конкурсу на посаду директора комунального закладу по капбудівництву облради. Читайте також: Педченко вважає, що депутати наївні Чи буде він і далі очолювати фракцію радикалів в облраді – в публікації не вказано. В усякому разі за цим буде цікаво спостерігати – інколи так буває, що після розлучення жінка лишає прізвище свого колишнього.






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 Комментариев: 0  ::  Дата: Вчера, 21:05   ::  Посмотрели: 104  





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