На посадову особу позиватиметься Департамент екології та природних ресурсів Херсонської ОДА.
Привід – висловлювання Козакова на сьогоднішньому брифінгу у міськраді щодо ситуації з херсонським сміттєзвалищем, повідомляє видання ПІК
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А саме вже під кінець заходу у відповідь на спробу поставити запитання учасникам брифінгу співробітницею Департаменту екології та природних ресурсів ОДА Ігор Козаков сказав: «Я не розумію вашої функції, шановні чиновники обласної державної адміністрації, і чим ви тут займаєтеся. Що ви тут робите на брифінгу?
Ви професійні хабарники і ледарі, управління екології, займайтеся ділом!». Після цього перший заступник Херсонського міського голови швидко закрив брифінг. Поведінку посадовця вже прокоментували в Департаменті екології та природних ресурсів Херсонської ОДА.
-Ми вважаємо це приниження співробітників Департаменту, оскільки хабар є тяжким злочином, то ж пан Козаков, як представник влади образив увесь наш Департамент і має за це відповісти.
Наразі, я вже дав доручення юристам підрозділу, щоб готували судовий позов стосовно захисту репутації департаменту, - зазначив начальник Департаменту екології та природних ресурсів Херсонської ОДА Юрій Попутько.
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