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Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм
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Сімоне Раудіно: «Дні сталої енергії у Херсоні – це по-європейськи»
1 вересня у Херсоні відбувся круглий стіл «Відкриття Днів сталої енергії» за участі представника ЄС та представника Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, місцевих депутатів, КП ХЕСКО, Громадянської мережі ОПОРА, журналістів, а також ініціативної групи ОСББ.

Під час заходу презентували екологічний календар та 3 томи щодо екологічного виховання, розроблені херсонськими освітянами. Також стартувала міська акція «Я люблю Херсон» за ініціативи міського учнівського парламенту при управлінні освіти ХМР. Крім того, у рамках Днів сталої енергії відбулася акція «Визнач серію будинку - зроби крок назустріч енергозбереженню».

«Мені дуже приємно, що Херсон щорічно проводить Дні сталої енергії, адже це по-європейськи. Ви на вірному шляху, херсонці. І я залюбки поділюсь власним досвідом», - прокоментував захід менеджер сектору енергоефективності, поновлювальних джерел енергії Сімоне Раудіно.

«У цьому році ми вирішили зробити ДСЕ в три етапи і таким чином охопити всі знакові події для міста. А саме приурочити Дні енергії до Дня знань, також до Дня міста і екологічного форуму «Чиста ріка - чисте місто». Адже під час цих святкувань можна задіяти багато херсонців та привернути увару до проблеми енергозбереження в цілому», - прокоментувала подію директор КП ХЕСКО Лариса Леонова.

«Ми вкотре проводимо Дні сталої енергії. І кожного разу організовуємо різноманітні цікаві заходи, багато з яких направлені на дитячу аудиторію. Цього року робоча група вирішила зробити великий крок та охопити більше херсонців. Усі заходи будуть проходити на свята, під час яких будемо інформувати жителів міста», - зазначила місцева координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм Громадянської мережі ОПОРА Аелітта Олійник.




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