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Хочу поблагодарить тех людей, которые начиная с 2014 года участвовали в развитии и запуске херсонского аэропорта


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Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм


Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм
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В Одесі відбувся Міжнародний фестиваль «Усі ми діти твої, Україно»
Влітку в Одесі на базі Всеукраїнського дитячого центру «Молода гвардія» відбувся міжнародний фестиваль «Усі ми діти твої, Україно», у якому брали участь 15 вихованців зразкових художніх колективів гуртків декоративно-ужиткового мистецтва «Чарівна намистина» (керівник Кубарова Г.М.), «Чарівний хрестик» (керівник Калашнікова Л.О.), гуртка «Майстерня чудес» (керівник Пелагіна Н.С.) Херсонського Центру позашкільної роботи (керівник Кубарова Г.М.)

У програмі проведення фестивалю було передбачено: відпочинок гуртківців у таборі, участь у виставці декоративно-вжиткового мистецтва, проведення масових спортивних ігор, організація дозвілля.

За підсумками виставки:

І місце отримали: Герасимчук Катерина, Косташенко Павло, Пічура Олександра (гурток «Чарівна намистина»), Бабеша Влад (гурток «Майстерня чудес»), Іщенко Марія (гурток «Чарівний хрестик»);

ІІ місце: Березняк Ганна, Марчак Данило, Левінцова Марія, Дорофтей Марина, Ніколаєнко Софія, Плотиця Ганна, Чернявська Софія;

ІІІ місце: Завалій Анастасія, Домнінська Ніколь, Луговик Віолетта, Мельнічок Олександра, Ковтонюк Валерія, Руссу Поліна.

Керівник гуртка Кубарова Г.М. отримала Подяку, а її гурток «Чарівна намистина» - Грамоту лауреата.




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