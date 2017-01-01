Влітку в Одесі на базі Всеукраїнського дитячого центру «Молода гвардія» відбувся міжнародний фестиваль «Усі ми діти твої, Україно», у якому брали участь 15 вихованців зразкових художніх колективів гуртків декоративно-ужиткового мистецтва «Чарівна намистина» (керівник Кубарова Г.М.), «Чарівний хрестик» (керівник Калашнікова Л.О.), гуртка «Майстерня чудес» (керівник Пелагіна Н.С.) Херсонського Центру позашкільної роботи (керівник Кубарова Г.М.)
У програмі проведення фестивалю було передбачено: відпочинок гуртківців у таборі, участь у виставці декоративно-вжиткового мистецтва, проведення масових спортивних ігор, організація дозвілля.
За підсумками виставки:
І місце отримали: Герасимчук Катерина, Косташенко Павло, Пічура Олександра (гурток «Чарівна намистина»), Бабеша Влад (гурток «Майстерня чудес»), Іщенко Марія (гурток «Чарівний хрестик»);
ІІ місце: Березняк Ганна, Марчак Данило, Левінцова Марія, Дорофтей Марина, Ніколаєнко Софія, Плотиця Ганна, Чернявська Софія;
ІІІ місце: Завалій Анастасія, Домнінська Ніколь, Луговик Віолетта, Мельнічок Олександра, Ковтонюк Валерія, Руссу Поліна.
Керівник гуртка Кубарова Г.М. отримала Подяку, а її гурток «Чарівна намистина» - Грамоту лауреата.
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