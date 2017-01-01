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Горностаївська ОТГ. Відкриття сучасної дитячої бібліотеки
Завдання квесту " Подорож до бібліотеки" на відмінно виконали учні Горностаївський школи №1 на відкритті нової бібліотечної зали 4 вересня. Разом з дітьми привітати працівників комунальної установи "Горностаївська бібліотека" завітали голова райдержадміністрації Олександр Єрохін, голова районної ради Сергій Карпеченко та очільник ОТГ Дмитро Ляхно.

Горностаївська ОТГ. Відкриття сучасної дитячої бібліотеки

Перерізання символічної синьо-жовтої стрічки до світлої сучасної кімнати ознаменувало початок нової історії в житті дітлахів. У своїх вітальних словах керівники району закликали дітлахів відвідувати бібліотеку, пізнавати цікавий книжковий світ. Голова громади Дмитро Ляхно вручив трудовому колективу бібліотечної установи пам'ятний подарунок - годинник та побажав, щоб допитливі діти громади відвідували нову, сучасну бібліотечну залу щоденно, надихаючи її працівників допомагати учням у здобутті знань.

Очільниця комунальної установи Любов Лонська-Галицька подякувала керівникам, які спільно з депутатським корпусом району і селища підтримали справу з відновлення та ремонту бібліотечної зали у приміщенні районного Будинку культури, виділивши 135 тис. грн на проведення робіт. Щирі посмішки дітей, захоплений подив від сучасної зали та привітних працівників бібліотечної зали запевнили дорослих про ще одну недаремну та потрібну справу - відкрито нову історію дитячої бібліотеки




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