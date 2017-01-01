Про це, під час брифінгу у ВР, заявив перший заступник Голови Комітету з питань освіти та науки, народний депутат України фракції Партії «Блок Петра Порошенка» Олександр Співаковський.
Він розповів, що законопроект №3491-д «Про освіту» напрацьовувався групою експертів два роки.
«Комітет з питань науки і освіти зробив все для того, щоб почути всіх експертів і зробити умови для абсолютно прозорого, чесного, конкурентного обговорення.
Найбільше питань виникало щодо 12-річного навчання, мови, професійно-технічної освіти, технікумів та питання фінансування. Завдяки спільній роботі з Міністром освіти, народних депутатів, експертів, ми отримали документ. Цей документ врахував 1098 поправок. Тобто 70% того, що запропонували, ми врахували. Це велий крок в розбудові системи освіти», – наголосив Співаковський.
Він зазначив, що 12-річне навчання розпочнеться з 6 років.
«Міф про те, що діти будуть закінчувати школу в 19 років, не відповідає дійсності. Також, ми вирішили питання того, що наш вчитель повинен через п’ять років вийти на базову заробітню плату для самої нижчої категорії педагогічних працівників. Це 4 прожиткових мінімумів – 6500 грн. Ми мотивуємо молодих людей йти вчитися на педагогічні спеціальності. Єднання через імплементацію дасть нам через десять років побудувати сучасну школу, в якій буде забезпечена диверсифікація ідеології нової української школи та ідеології авторських шкіл, щоб вчитель сам мав можливість обирати», – підкреслив Співаковський.
Він також висловив подяку усім фракціям щодо підтримки освітньої реформи.
«Сподіваюся, сьогодні ми дамо “зелене світло” сучасній українській освіті», – додав Співаковський.
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